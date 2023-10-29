Около 20 тысяч нарушений пожарной безопасности выявили в ВКО

Сотрудники Департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области при обходе жилого сектора выявили 19 236 нарушений правил пожарной безопасности, сообщает Zakon.kz.

По данным департамента, с начала октября в Восточном Казахстане произошло 36 пожаров, из них по причине неисправной печи – 8 случаев. В произошедших пожарах погибли два человека.



"Сотрудниками ДЧС ВКО по всей области активизированы профилактические рейды, направленные на обучение граждан соблюдению правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и электроприборов. Всего с начала осени организовано 68 461 обход жилых домов, при этом обнаружено 19 236 нарушений правил пожарной безопасности. Из них непосредственно связаны с печным отоплением 8507, по электросетям и оборудованию – 7434, других нарушений – 3295".

В настоящее время проходит второй этап обходов домов с печным отоплением, где проживает социально уязвимая категория граждан. Пройдено 820 домов из 3574. В 137 домах выявленные нарушения не были ликвидированы, а вот владельцы 636 домов, по рекомендациям специалистов службы ЧС, все оперативно устранили. В трех домах нарушения устранили с помощью местных исполнительных органов.

В ДЧС рассказали, как правильно, а главное, безопасно пользоваться печью:

визуально осмотрите печь и дымоход – при наличии трещин обязательно оштукатурьте их;

на полу возле топочной дверцы обязательно установите металлический лист размером 50х70 см, он поможет предотвратить возгорание из-за выпадения горящих углей;

на постоянной основе очищайте дымоход от сажи не менее одного раза в два месяца, это усилит тягу и предотвратит возгорание сажевых отложений;

категорически запрещается разжигать печь легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также сушить вещи и дрова у открытого огня;

запрещается закрывать задвижку дымохода печи до полного сгорания топлива либо удаления углей (золы) из топливника: это чревато отравлением угарным газом;

ни в коем случае не доверяйте топить печь детям, не оставлять их наедине с топящейся печью;

топить печь рекомендуется два-три раза в день не более чем по полтора часа, что позволит избежать ее перекала. Топку прекращайте не менее чем за два часа до сна. За это время дрова успеют прогореть.

27 октября поступило сообщение от врача скорой медицинской помощи об отравлении угарным газом, в результате чего погибли 5 человек в Шымкенте. При обследовании места происшествия аварийной бригадой было выявлено, что настенный отопительный котел не имел дымоотводящей трубы, корпус котла отсутствовал. Кроме того, котел был отключен от автоматики, и в помещении не было вентиляционного канала.

