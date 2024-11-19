Для пожарной безопасности: в Алматы взято на учет почти 153 тысячи жилых домов
Нарушения связаны с автономными системами отопления, использованием электрических сетей и электрического оборудования. Владельцам вручили рекомендации по устранению неполадок. От противопожарного инструктажа отказались в 110 домах.
Фото: ДЧС Алматы
Для оказания адресной помощи определена 901 семья, относящаяся к СУСН (многодетные, малообеспеченные семьи, пенсионеры и инвалиды), из которых дома 102 семей отапливаются на твердом топливе. Организованы мероприятия по предоставлению дров для топки печей нуждающимся семьям.
Фото: ДЧС Алматы
В целом профилактикой охвачено более 901 дома СУСН.
Взято на учет 152 911 частных жилых домов, из которых на особом контроле 2 тыс. 398 частных домов, отапливаемых твердым топливом, и 7 тыс. 590 ветхих домов каркасно-камышитового типа.
В отдельную группу выделено 2 627 лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, состоящих на учете ДП города Алматы.
Сотрудники ДЧС предупреждают:
Если возникла необходимость оставить ребенка на время одного, прежде чем уйти, проверьте, спрятаны ли спички, выключен ли газ и электроприборы, погашен ли огонь в печке. Если вы будете выполнять эти несложные правила, беда минует ваш дом.
Ранее сообщалось, что пожарные Актюбинской области спасли дом и магазин от огня.