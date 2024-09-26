Около 30% всего жилого фонда Казахстана близко к ветхому или аварийному

Директор филиала "Союза строителей Казахстана" Астаны Вячеслав Лазарев 26 сентября 2024 года рассказал, почему в стране реновация ветхого и аварийного жилья все еще является проблемным вопросом, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, программа реновации является на сегодняшний день одним из самых проблемных моментов в жилищных отношениях в Казахстане.

"По разным оценкам, около 30% всего (жилого. – Прим. ред.) фонда близко к ветхому или аварийному жилью. По официальным данным, около 7-8%, но 30-35% всего жилого фонда – это постройки до 1980 года. С каждым годом вопрос реновации жилья приобретает некий эффект снежного кома и растет в арифметической прогрессии. Мы видим небольшую активность бизнеса и вовлечения в этот процесс. Хотя, конечно же, если смотреть мировую практику и брать опыт успешной реновации, то это соработа государства и бизнеса в вопросах переселения, сноса и строительства нового жилья на территории ветхого", – дополнил Вячеслав Лазарев.

По его мнению, существует несколько причин, почему идет низкая активность вовлечения бизнеса в этот процесс.

"Это связано с тем, что, к сожалению, правила игры не регламентированы и отличаются в каждом регионе. Нет единой концепции и нацплана, которые бы программу реновации каким-то образом поддерживали. Есть отдельные планы по реновации при акиматах, но четкого концептуального видения государства, Министерства промышленности и строительства или другого органа не видел. На наш взгляд, необходим централизованный подход ко всем областным центрам и районам нашей страны. Ключевая проблема наблюдается в нескольких факторах и первое – отсутствие возможности договориться с жильцами объектов реновации", – озвучил спикер.

Он также отметил, что на сегодняшний день реновация жилья стала бизнесом в крупных городах.

"Спекулянтами приобретаются отдельные позиции, такие как лачуги бабушек. Из-за того, что нет утвержденных механизмов государства по реновации, есть случаи, когда 50 собственников имеют желание и договоренности на реновацию жилья, другие собственники начинают заламывать цену на обмен или снос этого жилья. Такой собственник уже давно не является первичным и просто приобрел жилье для спекуляции, а застройщик никак не может на него повлиять. Да, это реальное конституционное право каждого, но когда речь идет о национальной безопасности, то это критический вопрос. Государству не хватит всех денег, чтобы сделать снос за свой счет и построить там жилье", – рассказал Вячеслав Лазарев.

Для решения этого вопроса он предложил модель, где договоренность с собственником могла бы идти на рыночных условиях приобретения жилья по специальной оценке, которая может курироваться специальным центром с единым подходом.

"Либо предлагаем подход "квадрат на квадрат" или "комната на комнату" в новом жилье. Но при этом на период строительства застройщик обязуется выплачивать аренду по соразмерной площади. Второй момент, это зачастую отсутствие подведения наружных сетей к объекту. Мы тут видим проблему реновации в том, что три барака, которые были построены около 100 лет назад, жгут столько гигакалорий, сколько не жжет большой многоквартирный дом, потому что неэффективное распределение энергии. Здесь мы видим некоторую связку местных исполнительных органов в части подведения сетей. Также мы видим здесь участие Казахстанской жилищной компании, которая гарантирует получение жилья для тех, кто владеет ветхим жильем. У них есть в этом плане наработки", – рассказал он.

Ранее стало известно, что в некоторых городах Казахстана снизились цены на вторичное жилье.