Кого коснется повышение цен на арендное жилье с правом выкупа

Представители РОЮЛ "Союз строителей Казахстана" 26 сентября 2024 года в ходе круглого стола рассказали, на чьем кармане отразится повышение цен на арендное жилье с правом выкупа, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Главный эксперт Управления Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Марат Жарбулов отметил, что повышение цен касается не всех проектов.

"Это касается только проектов по комплексной застройке и арендного жилья с правом выкупа, которые реализует Казахстанская жилищная компания. Для всех остальных ценовой параметр не изменен", – сказал он.

Заместитель председателя Президиума РОЮЛ "Союз строителей Казахстана" Валерий Лакисов дополнил, что есть потребность местных исполнительных органов (МИО) в приобретении жилья у застройщиков в чистовой отделке для дальнейшей сдачи в аренду.

"По данным Казахстанской жилищной компании, есть дефицит арендного жилья, порядка 125 тыс. кв метров. Сам по себе механизм нужный, позволяет реализовывать по приемлемым ценам квартиры для уязвимых слоев населения. Но сегодня сложилась проблема, что стоимость приобретения этих квадратных метров значительно ниже, чем нужна для стройкомпаний. Ценовая политика формируется вдалеке от реалий сегодняшнего рынка. Тем более что квартира должна переходить собственнику в чистовой отделке. Соответственно, не учитываются цены на отделочные материалы", – рассказал Валерий Лакисов.

Он также привел пример, что по Астане предлагаемая стоимость приобретения у застройщиков квартиры составляет порядка 320 тыс. за квадратный метр. По его мнению, это само по себе не дает возможности строительной компании развиваться, потому что себестоимость и стоимость реализации минимальная, и эта маржинальность не покрывает расходы даже по налогообложению.

"Сегодня Союз строителей Казахстана готов предоставить информацию, чтобы было понятно, что предлагаемые варианты не взяты из воздуха. Хочу сказать, что, основываясь на изменении цен в сторону удорожания за последние 18-20 месяцев, Союз предлагает увеличить стоимость приобретения у застройщиков арендного жилья под цифры в 380 тыс. тенге. То есть это та цифра, которая позволит МИО приобретать будущее арендное жилье по цене ниже рыночной, но стройкомпаниям позволит развиваться в дальнейшем без убытка для своего основного бизнеса. По регионам эта цена должна быть не менее чем 360 тыс. за квадратный метр", – озвучил он.

Ляззат Ибрагимова, глава "Отбасы банка", заявила, что повышение цен на арендное жилье повлияет лишь на бюджет, а не на людей.

Ранее стало известно, что в некоторых городах Казахстана снизились цены на вторичное жилье.