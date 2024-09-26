В Павлодаре водитель отсудил более миллиона тенге за арест и лишение прав

Автолюбитель отбыл 15 суток ареста и лишился прав на 7 лет после медицинского освидетельствования. Еще во время процедуры он убеждал полицейских, что не употреблял запрещенных веществ. Но доказать это удалось лишь через суд, а заодно взыскать с государства компенсацию, передает Zakon.kz.

Автовладелец получит из государственной казны РК 1,2 млн тенге. Так постановил Павлодарский областной суд.

Согласно материалам дела, "ВАЗ-2108" остановил полицейский патруль Баянаульского райотдела. Проверив документы, сотрудники выяснили, что у автовладельца нет страхового полиса. И направили его на медицинское освидетельствование, заподозрив, что красный цвет глаз водителя мог быть признаком употребления запрещенного вещества. Мужчина рассказал, что всего лишь устал после ночной смены на угольном предприятии. Но согласился на анализы. Полученные данные внесли в протокол, на основе которого суд Баянаульского района сделал вывод об административном нарушении по части 1 статьи 608 КоАП РК. Доводы водителя о несогласии с этим не учли.

Освободившись после ареста, мужчина направил жалобу в областной суд. И вместе с адвокатом доказал, что понес наказание зря.

"При проведении освидетельствования трижды результаты на тест-полосках показывали одну окрашенную полностью полоску и вторую полоску, окрашенную наполовину. Тогда как, по объяснениям фельдшера, для положительного результата тест должен показывать только одну полоску. С диагнозом о нахождении в состоянии наркотического опьянения он категорически не согласился, о чем сразу говорил и фельдшеру, и полицейским, и настоятельно просил провести освидетельствование другим путем – произвести забор крови и мочи для лабораторного исследования. И был согласен ехать в любое другое медицинское учреждение. Однако повторное освидетельствование не было проведено, что нарушило его права", – сделала вывод коллегия Павлодарского областного суда.

Для изучения всех деталей коллегия затребовала видеозаписи с видеожетона сотрудника полиции, а также "экспресс-тесты", проведенные в отношении водителя (на наличие в моче наркотических средств. – Прим. авт.). Также к разбирательству привлекли эксперта, который опроверг результаты медосвидетельствования.

"Кроме того, фельдшером произведена запись: "освидетельствуемый признает, что употреблял алкоголь или другие психоактивные вещества накануне проведения освидетельствования". Однако это опровергается видеозаписью, из содержания которой очевидно, что гражданин изначально, как во время его задержания, так и при проведении медицинского освидетельствования, неоднократно и категорически отрицает употребление наркотических средств", – поясняет суд.

В итоге апелляционная коллегия отменила постановление районного суда как незаконное. И признала за автовладельцем право взыскать ущерб. Поскольку Министерство финансов представляет интересы государственной казны, истец предъявил требования к этому ведомству.

Суды удовлетворили иск водителя частично – взыскав компенсацию морального вреда и материального ущерба, а также затраты на представительские расходы на общую сумму 1,2 млн тенге. Постановление Павлодарского областного суда вступило в законную силу. Добавим, что автолюбителю пришлось пройти четыре судебных разбирательства, на которые ушел почти год.