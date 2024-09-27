Об эпидобстановке в Алматы рассказали санврачи

Санврачи южной столицы рассказали Zakon.kz об эпидемиологической ситуации в городе. По данным заместителя руководителя ДСЭК Алматы Асель Калыковой, ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями стабильная.

По словам специалиста, в мегаполисе с начала года зарегистрировано 20 544 случая ОРВИ. Чаще всего заражаются дети.

"Показатель заболеваемости ниже показателя аналогичного периода прошлого года на 22,0%, когда были зафиксированы 25 326 случаев. В 60,7% случаев были заражены дети. При этом лабораторно подтвержденных случаев гриппа среди населения города Алматы не зарегистрировано", – отметила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова.

Также она напомнила, что самым эффективным методом профилактики гриппа является своевременная вакцинация.

С 19 сентября в целях профилактики гриппа в городе начата вакцинация против гриппа. На первом этапе прививают на средства из местного бюджета население из "группы риска": медицинских работников, детей, за здоровьем которых наблюдают в медицинских организациях, а также часто болеющих детей старше шести месяцев. Кроме того, туда входят дети организаций образования для детей-сирот и малыши, оставшиеся без попечения родителей, домов ребенка, получатели услуг медико-социальных учреждений, беременные во 2-м или 3-м триместре беременности. Также к этой группе относятся лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания (по эпидемиологическим показаниям).

"На 2024 год на средства местного бюджета для вакцинации лиц группы риска закуплена трехвалентная противогриппозная вакцина "Гриппол Плюс" российского производства в количестве 200 тыс. доз. По состоянию на 26 сентября текущего года вакцинировано против гриппа 19 379 лиц. Вакцинация против гриппа будет проводиться до конца ноября текущего года". Асель Калыкова

Вместе с тем к наиболее уязвимой категории населения относятся работники сферы обслуживания: работники транспорта, супермаркетов, банков, гостиниц и других подобных заведений. Их вакцинация проводится на средства работодателей или на собственные средства.

"Остальные категории жителей города, желающие получить прививку против гриппа, могут обратиться в частные медицинские центры, имеющие лицензию на проведение прививок против гриппа", – добавила врач.

Вирус гриппа ежегодно мутирует, поэтому прививку против гриппа необходимо получать ежегодно в предэпидемический сезон – октябрь и ноябрь месяцы, исключительно вакциной текущего года производства.

Кроме специфической профилактики, в период подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом эпидемиологи города Алматы рекомендуют жителям соблюдать общие меры неспецифической профилактики:

избегать контакта с больными ОРВИ. Если контакт неизбежен, то необходимо находиться в маске, использовать оксолиновую мазь;

в случае заболевания необходимо находиться дома, при этом не заниматься самолечением, а вызвать медицинского работника. Следует надевать маску, находясь в кругу семьи или в коллективе, получать лечение по назначению врача;

во время чихания и кашля закрывать рот салфеткой, платком, мыть руки как можно чаще;

необходимо повышать иммунную систему: употреблять витамин С и другие средства по рекомендации врача;

в период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа рекомендуется сократить нахождение в общественных местах, избегать массовых мероприятий, при необходимости нахождения в местах массового скопления людей носить медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию и личную гигиену (использовать антисептики);

чаще проветривать помещения с проведением влажной уборки;

не отправлять болеющих детей в школы, детские дошкольные учреждения, в места проведения культурно-массовых мероприятий.

Санврач заключила, что соблюдение этих простых правил поможет избежать инфицирования от гриппа и ОРВИ, защитит ваш организм от инфекций и вирусов, а также здоровье окружающих.

Ранее врачи Департамента санитарно-эпидемиологического контроля рассказали, когда в Алматы начнется вакцинация девочек от вируса папилломы человека.