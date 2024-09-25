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Когда в Алматы начнется вакцинация девочек от ВПЧ

Когда в Алматы начнется вакцинация девочек от ВПЧ, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 17:59 Фото: freepik
В Алматы продолжается проведение подготовительной работы по вакцинации против вируса папилломы человека согласно плана мероприятий, утвержденного приказом Минздрава. Об этом Zakon.kz рассказал руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Касымхан Алпысбайулы.

Он напомнил, что вакцинация против ВПЧ будет проводиться девочкам в возрасте 11 лет, а также девочкам в возрасте 12-13 лет в рамках наверстывающей иммунизации.

"На сегодняшний день на складе вакцин Управления общественного здравоохранения Алматы имеется вакцина "Гардасил" в количестве 16 900 доз. В Алматы вакцинация против ВПЧ будет начата с 30 сентября текущего года. Прививки будут проводиться в медицинских кабинетах школ города подготовленными медицинскими работниками выездных прививочных бригад, имеющих разрешение на проведение прививок".Касымхан Алпысбайулы

По его словам, в рамках подготовки к проведению вакцинации проводится разъяснительная работа с родителями девочек 11, 12, 13 лет о важности и необходимости вакцинации против ВПЧ.

"Продолжается работа по подготовке списков девочек в возрасте 11, 12, 13 лет, подлежащих вакцинации с наличием добровольного письменного согласия".Касымхан Алпысбайулы

23 сентября 2024 года сообщалось, что в Астане стартовала вакцинация девочек против вируса папилломы человека.

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