В Алматы приостановят движение троллейбусов и изменят схемы 74 автобусов

В Алматы 29 сентября 2024 года будет приостановлено движение троллейбусов и изменены схемы более 70-ти автобусных маршрутов. Об этом проинформировали в акимате южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Причина – Almaty Marathon, который запланирован на предстоящее воскресенье.

"В Алматы 29 сентября состоится Almaty Marathon, в связи с чем с 06:00 до 12:30 будут изменены схемы 74 автобусных маршрутов и приостановлено движение троллейбусов", – говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

В день проведения Almaty Marathon с 06:20 до 12:30 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанций марафона. По мере прохождения дистанции спортсменами трассы будут открываться.

Старт и финиш марафона будет расположен на Площади Республики, поэтому по ул. Сатпаева от ул. Желтоксан до пр. Назарбаева будут перекрыты обе полосы движения с 06:00 28 сентября до 22:00 29 сентября.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Таким образом, 29 сентября движение:

по пр. Назарбаева от ул. Сатпаева до пр. аль-Фараби будет полностью перекрыто с 06:25 до 09:35. Альтернативный проезд по пр. Достык в оба направления.

с 06:25 до 09:35. Альтернативный проезд по пр. Достык в оба направления. по пр. аль-Фараби от пр. Назарбаева до ул. Шашкина будет частично перекрыто с 06:30 до 09:45 в день мероприятия. Южная сторона пр. аль-Фараби будет открыта для проезда автотранспорта. Альтернативный проезд в западном направлении будет осуществляться по ул. Толе би и пр. Абая.

с 06:30 до 09:45 в день мероприятия. Южная сторона пр. аль-Фараби будет открыта для проезда автотранспорта. Альтернативный проезд в западном направлении будет осуществляться по ул. Толе би и пр. Абая. по пр. аль-Фараби в западном направлении от ул. Шашкина до ул. Саина будет частично перекрыто с 06:35 до 10:15, южная сторона улицы будет открыта для движения автотранспорта. Альтернативный проезд в восточном направлении по пр. Абая.

с 06:35 до 10:15, южная сторона улицы будет открыта для движения автотранспорта. Альтернативный проезд в восточном направлении по пр. Абая. по ул. Саина в северном направлении от пр. аль-Фараби до пр. Абая будет перекрыто с 07:00 до 11:00, западная сторона улицы будет открыта для движения автотранспорта. Альтернативный проезд в северном направлении по ул. Бауыржана Момышулы.

с 07:00 до 11:00, западная сторона улицы будет открыта для движения автотранспорта. Альтернативный проезд в северном направлении по ул. Бауыржана Момышулы. по пр. Абая в восточном направлении от ул. Саина до ул. Розыбакиева будет перекрыто с 07:10 до 11:30, северная сторона проспекта будет открыта для движения автотранспорта. Альтернативный проезд в восточном направлении возможен по пр. аль-Фараби, ул. Толе би, ул. Курмангазы, ул. Кабанбай батыра.

с 07:10 до 11:30, северная сторона проспекта будет открыта для движения автотранспорта. Альтернативный проезд в восточном направлении возможен по пр. аль-Фараби, ул. Толе би, ул. Курмангазы, ул. Кабанбай батыра. по пр. Абая от ул. Розыбакиева до ул. Байтурсынова будет полностью перекрыто с 07:20 до 12:00. Альтернативный проезд по пр. аль-Фараби.

с 07:20 до 12:00. Альтернативный проезд по пр. аль-Фараби. по ул. Байтурсынова от пр. Абая до ул. Сатпаева будет полностью перекрыто с 07:30 до 12:15.

с 07:30 до 12:15. по ул. Сатпаева в восточном направлении от ул. Байтурсынова до ул. Желтоксан будет полностью перекрыто с 07:40 до 12:30. Альтернативный проезд в западном направлении по пр. Абая, в восточном направлении по ул. Толе би.

с 07:40 до 12:30. Альтернативный проезд в западном направлении по пр. Абая, в восточном направлении по ул. Толе би. по ул. Шашкина от пр. аль-Фараби до ул. Тимирязева будет полностью перекрыто с 07:30 до 08:05. Альтернативный проезд по ул. Маркова.

с 07:30 до 08:05. Альтернативный проезд по ул. Маркова. по ул. Тимирязева от ул. Шашкина до ул. Байзакова будет полностью перекрыто с 07:30 до 08:15. Альтернативный проезд в западном направлении по пр. Абая, в восточном направлении по пр. аль-Фараби.

с 07:30 до 08:15. Альтернативный проезд в западном направлении по пр. Абая, в восточном направлении по пр. аль-Фараби. по ул. Байзакова от ул. Тимирязева до ул. Курмангазы будет частично перекрыто с 07:35 до 08:50. Альтернативный проезд в северном направлении по ул. Ауэзова, в южном направлении по ул. Манаса.

с 07:35 до 08:50. Альтернативный проезд в северном направлении по ул. Ауэзова, в южном направлении по ул. Манаса. по ул. Курмангазы от ул. Байзакова до ул. Байсеитова будет частично перекрыто с 07:40 до 08:10. Альтернативный проезд в восточном направлении по ул. Толе би.

с 07:40 до 08:10. Альтернативный проезд в восточном направлении по ул. Толе би. по пр. Абылай хана от ул. Курмангазы до пр. Абая будет частично перекрыто с 07:45 до 09:15. Альтернативный проезд в северном направлении по ул. Кунаева, в южном направлении – по ул. Достык.

с 07:45 до 09:15. Альтернативный проезд в северном направлении по ул. Кунаева, в южном направлении – по ул. Достык. по ул. Желтоксан от пр. Абая до ул. Сатпаева будет частично перекрыто с 07:50 до 09:20. Альтернативный проезд – по ул. Достык.

"Подробно с временными схемами движения каждого маршрута можно ознакомиться в Telegram-канале AlmatyJoly", – добавили в пресс-службе акимата Алматы.

Подробнее о том, какие дороги перекроют 29 сентября 2024 года из-за "Алматы марафона", можете узнать здесь.