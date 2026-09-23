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Общество

Схемы движения четырех автобусов изменили в Алматы

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В Алматы с сегодняшнего дня изменили схемы движения четырех автобусных маршрутов. Об этом проинформировали в городском транспортном холдинге, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно предоставленной информации, с 23 сентября 2026 года изменяются схемы движения автобусных маршрутов №53, №109 и №115 в связи с закрытием въезда с пр. Рыскулова на ул. Орталык (движение маршрута №53 будет осуществляться по ул. Айналмалы с выходом на ул. Орталык).

Алматы, автобусы, маршрут, изменение, схема, интересное, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 12:54

Фото: Telegram/THA_Info

Также сообщается о временном изменении схемы движения маршрута №119 в связи с проведением ремонтных работ и закрытием отдельных участков ул. Толе би: движение будет осуществляться по ул. Гоголя.

Алматы, автобус, маршрут, изменение, схема, интересное, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 12:54

Фото: Telegram/THA_Info

18 сентября 2026 года сообщалось, что в Алматы временно изменятся схемы движения автобусов №17, 46, 93 и 123. Объяснялось, что это связано с проведением праздничных мероприятий ко Дню города и перекрытием движения по ул. Омарова в районе школы-гимназии №148.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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