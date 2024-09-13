Народный штаб: специалисты по атомной энергетике будут готовиться по программе "Болашак"

Сегодня члены Народного штаба за строительство АЭС прибыли в Жамбылскую область, чтобы обсудить с жителями перспективы, которые открывает перед страной атомная энергетика.

В Таразе члены Народного штаба встретились с педагогическим сообществом региона. В мероприятии приняли участие свыше 350 человек. Члены Штаба отметили, что глава государства уделяет особое внимание учителям и сфере образования. Был принят закон о "О статусе педагога", существенно выросли зарплаты и социальное обеспечение учителей, системно решаются инфраструктурные проблемы образования, по всей стране строятся "Комфортные школы". Именно от педагогов зависит путь к процветанию страны через воспитание образованного поколения. Поэтому важно, чтобы учителя были полностью проинформированы о такой важной для нашего общества теме, как АЭС, понимали все преимущества мирного атома и получили ответы на все волнующие их вопросы.

Как подчеркнул спикер Мажилиса, председатель партии "AMANAT" Ерлан Кошанов, атомная электростанция – это проект будущего, который позволит нашей стране обрести энергетическую независимость. Поэтому, если мы хотим стать процветающей и благополучной страной, мы не должны упускать возможность строительства АЭС, альтернативы которой нет.

"До референдума остается чуть меньше месяца. Здесь собрались лучшие учителя области. Вы пользуетесь авторитетом в обществе, ваши слова имеют вес. Вы всегда поддерживали реформы и инициативы президента. В этот судьбоносный момент, касающийся будущего страны, вы, как всегда, окажетесь в первых рядах. Я уверен, что мы будем работать вместе, чтобы принять правильное решение. Призываю всех вас единогласно поддержать инициативу о строительстве АЭС ради будущего нашей страны и наших детей!" – сказал он, обращаясь к педагогам.

Фото: пресс-служба Народного штаба/Али Галым

Председатель партии AMANAT также рассказал, что в скором времени Правительство примет отраслевую программу по подготовке кадров в области атомной энергетики. В частности, по программе "Болашак" в ближайшие три года будут выданы гранты в лучшие мировые ВУЗы по данной дисциплине, внедрены программы стажировки и переподготовки для специалистов урановой промышленности. Это позволит подготовить более 3 тыс. высококлассных специалистов к моменту завершения строительства. Поэтому важно, что учителя повышали интерес школьников к изучению точных наук, помогали с выбором будущей профессии.



Далее перед собравшимися выступили члены Штаба. Президент Национальной академии наук Ахылбек Куришбаев рассказал о трендах развития атомной энергетики в мире, казахстанских научных разработках по ядерной тематике, подчеркнул готовность нашей страны к строительству АЭС. Депутат Мажилиса Мукаш Искандиров подробно остановился на важности скорейшего решения энергетических проблем для дальнейшего развития экономики страны. Директор Института ядерной физики Саябек Сахиев проинформировал о безопасности, надежности, экологичности, эффективности современных ядерных реакторов третьего поколения.

Члены Народного штаба также встретились с сотрудниками местной железной дороги. Они напомнили, что в своем Послании глава государства уделил особое внимание развитию сферы транспорта и логистики. Так, железнодорожная отрасль нуждается в комплексных реформах, необходимо строить новые железные дороги, закупать новые поезда, вагоны, внедрять цифровизацию и решать другие вопросы.

Фото: пресс-служба Народного штаба/Али Галым

Так, в настоящее время низкий уровень электрификации железнодорожной сети является причиной ограничения пропускной способности, что негативно сказываются на скорости доставки пассажиров и грузов. Частым явлением стали перебои электроэнергии на участке Шу – Алматы. Для нашей страны имеющий большой транзитный потенциал, это серьезная упущенная выгода. Это недопустимо и требует оперативного решения. Ответом на эти вопросы станет строительство АЭС, которое закроет потребности отечественной железной дороги в надежном электричестве по доступным тарифам.

Особенно члены Штаба отметили, что несмотря на то, что регион занимает лидирующие позиции в стране по солнечным и ветряным электростанциям, они не могут обеспечивать постоянную мощность. Говоря о безопасности АЭС было особо подчеркнуто, что Парламент примет отдельный закон в области ядерной безопасности и охраны окружающей среды который будет включать строгие стандарты безопасности для проектирования, строительства и эксплуатации АЭС.

В этот же день члены Народного штаба за строительство АЭС встретились с жителями села Мерке – участниками проекта по улучшению финансовой грамотности "Қарызсыз қоғам" и проекта "Ауыл аманаты". Мероприятие прошло на площадке центра агрокомпетенций "Агросауат". В данном центре на бесплатной основе ведется обучение основам земледелия, птицеводства и животноводства.

Фото: пресс-служба Народного штаба/Али Галым

Так, сельчане, участвующие в этих программах, получают льготные кредиты для открытия бизнеса, строительства теплиц, покупки скота и развития фермерства. Однако без надежного электроснабжения все эти проекты малоосуществимы. В этой связи сельчане поддерживают строительство АЭС и считают, что этот проект имеет стратегические значение для дальнейшего развития агропромышленного комплекса в стране.

В целом на всех встречах Народного штаба жители региона выражали высокую заинтересованность в строительстве АЭС и готовность принять участие в предстоящем референдуме.