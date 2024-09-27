Не перезванивайте и не пересылайте: какими "страшилками" пугают друг друга казахстанцы
Как пишет stopfake.kz, в одной из рассылок говорится, что "с завтрашнего дня" пользователям WhatsApp не стоит друг другу отправлять "никаких картинок, открыток и видео", так как "там вирус". А известно об этом стало якобы из сводок МВД.
Фото: stopfake.kz
Специалисты портала напомнили, что впервые фальшивая информация о вирусах, распространяющихся через фото и видео в мессенджерах, появилась в сентябре 2022 года. Она полностью идентична той, что распространяется сегодня. Тогда информацию опровергло Министерство внутренних дел РК:
"Сообщения с информацией якобы от МВД о действиях неизвестных хакеров, запускающих вирусы через картинки, открытки и видео, которые выводят из строя компьютеры и телефоны, не соответствуют действительности и являются фейками".
А вторая часть рассылки содержит предупреждение о звонках от неизвестных, которые якобы связаны с террористической организацией ИГИЛ (запрещена в Казахстане). В ней говорится, что если пользователь перезвонит, то с его телефона скопируют номера контактов и информацию о банковских картах.
Фото: stopfake.kz
Как отметили эксперты портала, этому фейку больше двух лет. В Казнете он впервые появился в январе 2022 года.
Не стоит доверять всей информации, которую вы получаете в мессенджерах. Если она вызывает сомнения, обращайтесь к официальным источникам.
Материал по теме
Ранее в Казнете появилась рассылка, в которой "Цефтриаксон" стали называть смертельно опасным препаратом. На нее отреагировали в Управлении здравоохранения акимата Костанайской области.