Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как зима встретилась с осенью в горах Алматы, показал известный фотограф

Как зима встретилась с осенью в горах Алматы, показал известный фотограф , фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 00:41 Фото: Instagram/dots_foto
Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко 27 сентября 2024 года на личной странице в Instagram порадовал подписчиков новой подборкой красивых фотографий, сообщает Zakon.kz.

Он запечатлел момент встречи осени и зимы. 

"Сегодня в горах Алматы было очень красиво. Зима встретилась с осенью. Люблю такие контрасты – белый снег и золотая листва. Добавить сюда припорошенных елочек и немного тумана меж деревьев – вот и рецепт красивых пейзажных фотографий", – написал фотограф под постом. 

Публикация набрала множество лайков и комментариев:

  • Это шедеврально.
  • Красота, спасибо за шикарные фотографии!
  • Горы Алматы осенью божественны, спасибо за фотосюжеты. 
  • Красота осени неописуемая даже в пасмурную погоду! Молодец, Дмитрий!

Недавно Дмитрий Доценко уже делился осенними пейзажами в горах Алматы. 

Читайте также

Автобус, автобусная полоса, БРТ, BRT, скоростные автобусные линии
В Астане два автобусных маршрутов изменили схемы движения
Ребенок в больнице, дети в больнице, пострадавший ребенок, пострадавшие дети, ребенок, дети, детская больница
В Казахстане уже привились против гриппа более 26 тысяч человек
Осень под угрозой: дождь, снег и заморозки ожидаются в Казахстане 28 сентября
Осень под угрозой: дождь, снег и заморозки ожидаются в Казахстане 28 сентября
Айсулу Омарова
Интересное Алматы 2024 год Горы Фотографии
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снегопад, ливни и заморозки: прогноз погоды в Казахстане на 27 сентября
Снегопад, ливни и заморозки: прогноз погоды в Казахстане на 27 сентября
Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты
Отменят ли в Казахстане срочную службу – заявление Минобороны
Кто из знаков зодиака является любимчиком Вселенной
Кто из знаков зодиака является любимчиком Вселенной
Похудела на 50 кг за восемь месяцев, секреты похудения
Секреты похудения раскрыла женщина, сбросившая 50 кг за восемь месяцев
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: