Как зима встретилась с осенью в горах Алматы, показал известный фотограф
Фото: Instagram/dots_foto
Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко 27 сентября 2024 года на личной странице в Instagram порадовал подписчиков новой подборкой красивых фотографий, сообщает Zakon.kz.
Он запечатлел момент встречи осени и зимы.
"Сегодня в горах Алматы было очень красиво. Зима встретилась с осенью. Люблю такие контрасты – белый снег и золотая листва. Добавить сюда припорошенных елочек и немного тумана меж деревьев – вот и рецепт красивых пейзажных фотографий", – написал фотограф под постом.
Публикация набрала множество лайков и комментариев:
- Это шедеврально.
- Красота, спасибо за шикарные фотографии!
- Горы Алматы осенью божественны, спасибо за фотосюжеты.
- Красота осени неописуемая даже в пасмурную погоду! Молодец, Дмитрий!
Недавно Дмитрий Доценко уже делился осенними пейзажами в горах Алматы.
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