Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В последний день лета алматинский фотограф поделился красотами Казахстана

В последний день лета алматинский фотограф поделился красотами Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 00:50 Фото: Instagram/dots_foto
Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко 31 августа 2024 года на личной странице в Instagram порадовал подписчиков подборкой красивых фотографий, сообщает Zakon.kz.

В последний день лета он разместил снимки, сделанные в разных уголках нашей страны. 

"До конца лета остались считаные часы. Собрал фотоподборку летней красоты нашей природы", – написал Доценко под постом. 

Новая публикация в очередной раз набрала множество лайков и комментариев: 

  • Спасибо, вам за то, что снимаете такие прекрасные фотографии!
  • До свидания, лето! Ждем чудесных, золотых фото осени, они у вас особенно хороши.
  • Если бы не жила в Казахстане, подумала бы, что это фотошоп. Нереальные виды, свежесть в природе, головокружительно яркие краски. Сказочно красиво!

Ранее фотограф Александр Кузнецов 6 августа запечатлел красивые кадры в горах в Алматы. 

Читайте также

Рудковская обвинила авторов шоу Загитовой в плагиате: режиссер дала отпор
Рудковская обвинила авторов шоу Загитовой в плагиате: ей дали отпор
&quot;Казахстанский Юра Шатунов&quot; раскрыл секрет своих хитов
"Казахстанский Юра Шатунов" раскрыл секрет своих хитов
Ивлеева
Кинокомпания требует с Анастасии Ивлеевой 4,7 млн рублей из-за "голой" вечеринки
Айсулу Омарова
Интересное Казахстан 2024 год Фотографии
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Наташа Королева, свадьба
Наташа Королева высказалась о молодой жене сына, которая раньше была стриптизершей
Странную область в недрах Земли обнаружили ученые
Странную область в недрах Земли обнаружили ученые
Заморозки ожидаются в двух областях Казахстана в первый день осени
Заморозки ожидаются в двух областях Казахстана в первый день осени
Скандальный подарок, бокалы из стекла, 8-кратная чемпионка мира по пара-армрестлингу, Зарина Примак, Абайская область
"Чувствую себя униженной": 8-кратная чемпионка мира по пара-армрестлингу о "подарке" молодежного центра
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: