В последний день лета алматинский фотограф поделился красотами Казахстана
Фото: Instagram/dots_foto
Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко 31 августа 2024 года на личной странице в Instagram порадовал подписчиков подборкой красивых фотографий, сообщает Zakon.kz.
В последний день лета он разместил снимки, сделанные в разных уголках нашей страны.
"До конца лета остались считаные часы. Собрал фотоподборку летней красоты нашей природы", – написал Доценко под постом.
Новая публикация в очередной раз набрала множество лайков и комментариев:
- Спасибо, вам за то, что снимаете такие прекрасные фотографии!
- До свидания, лето! Ждем чудесных, золотых фото осени, они у вас особенно хороши.
- Если бы не жила в Казахстане, подумала бы, что это фотошоп. Нереальные виды, свежесть в природе, головокружительно яркие краски. Сказочно красиво!
Ранее фотограф Александр Кузнецов 6 августа запечатлел красивые кадры в горах в Алматы.
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