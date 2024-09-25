Обворожительную осень в горах Алматы показал фотограф
Фото: Instagram/dots_foto
Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко 25 сентября 2024 года на личной странице в Instagram порадовал подписчиков новой подборкой красивых фотографий, сообщает Zakon.kz.
На этот раз он поделился кадрами красивой осени в горах Алматы.
"В горах Алматы наступила золотая осень. Собрал подборку фотографий с разных ущелий близ города. Там сейчас очень красиво! (...) Люблю вот так выходить на фотопрогулку без тяжелого оборудования. Больше внимания уделяешь ракурсам и новым местам. Скоро осень спустится в город, а пока смотрите красоту в наших горах", – написал он под постом.
Публикация набрала множество лайков и комментариев:
- Это очень красиво! В эти выходные были в Алмарасане, видели всю эту красоту.
- Как же я люблю фото с горными речками. Такая красотища! И все фото прекрасны! Недаром Пушкин любил так осень.
- Обожаю осень за всю палитру красок. А ваши фото, особенно! Смотришь, отдыхаешь душой, наполняешься красотой и улыбаешься невольно!
Ранее алматинский фотограф Дмитрий Доценко показал "утреннюю луну".
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