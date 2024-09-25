Обворожительную осень в горах Алматы показал фотограф

Фото: Instagram/dots_foto

Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко 25 сентября 2024 года на личной странице в Instagram порадовал подписчиков новой подборкой красивых фотографий, сообщает Zakon.kz.

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