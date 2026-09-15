Казахстанские ученые разработали "умный" гидрогель для восстановления суставов

Одна из разработок – инъекционный биокомпозитный гидрогель, созданный специалистами Национального центра биотехнологии совместно с ННЦТО имени академика Н. Д. Батпенова.

Его вводят непосредственно в поврежденную область, где он создает условия для восстановления тканей.