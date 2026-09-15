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События

Казахстанские ученые разработали "умный" гидрогель для восстановления суставов

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 16:15 Фото: pixabay
Казахстанские ученые разработали новую технологию восстановления поврежденных хрящевой и костной тканей, сообщает Zakon.kz.

Одна из разработок – инъекционный биокомпозитный гидрогель, созданный специалистами Национального центра биотехнологии совместно с ННЦТО имени академика Н. Д. Батпенова.

Его вводят непосредственно в поврежденную область, где он создает условия для восстановления тканей.

Согласно данным пресс-службы Министерства здравоохранения РК, в состав гидрогеля входят собственные мезенхимальные стволовые клетки пациента и факторы роста.

Разработка врача-травматолога-ортопеда ННЦТО имени академика Батпенова Меруерт Махметовой показала хорошие перспективы при хирургическом лечении повреждений таранной кости голеностопного сустава.

По итогам конкурса "Батпеновские чтения" работа молодой ученой заняла первое место.

Днем ранее сообщалось, что казахстанские ученые разработали новый напиток.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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