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Пять автобусов в Астане временно изменили маршруты

Автобус, общественный транспорт, городской транспорт, пассажиры, улица, остановка , фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 09:14 Фото: Zakon.kz
Пять городских автобусов в Астане изменили схемы движения своих маршрутов, сообщает Zakon.kz.

В Центре мониторинга и оперативного реагирования столичного акимата пояснили, что такая мера временная и связана с проведением ремонтных работ.

"До завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов № 2, 7, 13, 50, 64".

С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинках.

схема, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 09:14

Фото: акимат Астаны

схема, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 09:14

Фото: акимат Астаны

схема, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 09:14

Фото: акимат Астаны

схема, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 09:14

Фото: акимат Астаны

Горожан и гостей столицы попросили заранее планировать маршруты и отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Ранее мы сообщали, какие дороги закрыты для движения транспорта в Астане 28 сентября 2024 года.

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