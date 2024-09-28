Пять автобусов в Астане временно изменили маршруты

Пять городских автобусов в Астане изменили схемы движения своих маршрутов, сообщает Zakon.kz.

В Центре мониторинга и оперативного реагирования столичного акимата пояснили, что такая мера временная и связана с проведением ремонтных работ.

"До завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов № 2, 7, 13, 50, 64".

С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинках.

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

Горожан и гостей столицы попросили заранее планировать маршруты и отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Ранее мы сообщали, какие дороги закрыты для движения транспорта в Астане 28 сентября 2024 года.