Пять автобусов в Астане временно изменили маршруты
Фото: Zakon.kz
Пять городских автобусов в Астане изменили схемы движения своих маршрутов, сообщает Zakon.kz.
В Центре мониторинга и оперативного реагирования столичного акимата пояснили, что такая мера временная и связана с проведением ремонтных работ.
"До завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов № 2, 7, 13, 50, 64".
С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинках.
Фото: акимат Астаны
Фото: акимат Астаны
Фото: акимат Астаны
Фото: акимат Астаны
Горожан и гостей столицы попросили заранее планировать маршруты и отнестись с пониманием к временным неудобствам.
Ранее мы сообщали, какие дороги закрыты для движения транспорта в Астане 28 сентября 2024 года.
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