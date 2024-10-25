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Сразу пять автобусов изменили маршруты в Астане из-за ремонтных работ

Автобус, общественный транспорт, городской транспорт, пассажиры, улица, остановка , фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 11:28 Фото: Zakon.kz
В Астане из-за ремонтных работ пришлось временно изменить схемы движения пяти автобусных маршрутов, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о маршрутах № 6, 16, 37, 39 и 42.

"Схемы движения изменены временно – до завершения ремонтных работ. Просим заранее планировать свой маршрут", – рассказали в City Transportation Systems.
схема, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 11:28

Фото: City Transportation Systems

схема, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 11:28

Фото: City Transportation Systems

схема, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 11:28

Фото: City Transportation Systems

Ранее в Астане назвали дату запуска LRT и рассказали, какие поезда будут перевозить горожан, а также гостей столицы.

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