Сразу пять автобусов изменили маршруты в Астане из-за ремонтных работ
Фото: Zakon.kz
В Астане из-за ремонтных работ пришлось временно изменить схемы движения пяти автобусных маршрутов, сообщает Zakon.kz.
Речь идет о маршрутах № 6, 16, 37, 39 и 42.
"Схемы движения изменены временно – до завершения ремонтных работ. Просим заранее планировать свой маршрут", – рассказали в City Transportation Systems.
Фото: City Transportation Systems
Фото: City Transportation Systems
Фото: City Transportation Systems
Ранее в Астане назвали дату запуска LRT и рассказали, какие поезда будут перевозить горожан, а также гостей столицы.
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