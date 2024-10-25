Сразу пять автобусов изменили маршруты в Астане из-за ремонтных работ

В Астане из-за ремонтных работ пришлось временно изменить схемы движения пяти автобусных маршрутов, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о маршрутах № 6, 16, 37, 39 и 42.

"Схемы движения изменены временно – до завершения ремонтных работ. Просим заранее планировать свой маршрут", – рассказали в City Transportation Systems.

Фото: City Transportation Systems

Фото: City Transportation Systems

Фото: City Transportation Systems

Ранее в Астане назвали дату запуска LRT и рассказали, какие поезда будут перевозить горожан, а также гостей столицы.