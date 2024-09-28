Прогноз погоды на 29 сентября: в какие регионы придут ночные заморозки

РГП "Казгидромет" предоставило прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана в воскресенье, 29 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, большая часть страны по-прежнему будет находиться под влиянием северо-западного антициклона. А это значит, что казахстанцев ждет прохладная погода без осадков.

"По Казахстану ожидаются усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, востоке, в центре страны – туман, на юге – пыльная буря", – сообщили в РГП "Казгидромет".

Ночью ожидаются заморозки до 2-3 градусов:

на севере, юге и в предгорных районах Алматинской области;

на севере и в горных районах Жамбылской области;

на севере и в центре Жетысуской области.

Ночные заморозки до 2 градусов сохранятся на севере Западно-Казахстанского региона.

В Актюбинской, Карагандинской областях, на востоке Улытауской области, на востоке Жетысуской области, на севере Западно-Казахстанской, на северо-западе Кызылординской, на юго-западе, юго-востоке Жамбылской, на западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге, в центре Костанайской, на востоке, в центре Абайской области, на востоке Мангистауской области сохранится высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, Атырауской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Улытауской областях, а также на юге Абайской области, на западе, севере, в центре Жетысуской области, на западе, востоке Карагандинской, на западе, юге, в центре Актюбинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.