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Прогноз погоды по регионам Казахстана на 24 сентября

небо, облака Фото: freepik
"Казгидромет" выпустили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 24 сентября, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, на большей части страны ожидается погода без осадков.

"Под влиянием антициклона на большей части РК ожидается погода без осадков. Лишь на востоке, и юго-востоке страны сохраняется неустойчивый характер погоды ожидаются дожди, в горных районах осадки, временами сильные осадки (дождь, мокрый снег). По республике ожидается порывистый ветер, ночью и утром ожидается туман". РГП "Казгидромет"

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области, на западе Абайской области, на востоке Карагандинской области ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса, на западе, севере, востоке Акмолинской, на севере, западе Костанайской, на западе Северо-Казахстанской, на севере, юге Павлодарской областей ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-2 градуса.

В центре, на востоке, юге Кызылординской сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области, на юге Карагандинской области, Улытауской области, в пустынных районах Туркестанской областях сохраняется высокая пожарная опасность.

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