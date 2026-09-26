Ночные заморозки надвигаются на Казахстан – прогноз погоды на 27 сентября 2026 года

Синоптики опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящее воскресенье, 27 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что ночью ожидаются заморозки:

до -2-3°С – на западе, севере, юге Акмолинской, на севере Актюбинской, Костанайской, на западе Северо-Казахстанской, на западе, севере Павлодарской областей, на западе, в центре области Абай, в горных районах Восточно-Казахстанской области,

– на западе, севере, юге Акмолинской, на севере Актюбинской, Костанайской, на западе Северо-Казахстанской, на западе, севере Павлодарской областей, на западе, в центре области Абай, в горных районах Восточно-Казахстанской области, до -1°С – на востоке Карагандинской области на поверхности почвы.

"На большей части Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков. Лишь на юге, юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами. По республике ожидается усиление ветра, днем на юге – с пыльной бурей. Ночью и утром по РК ожидается туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, в ряде регионов ожидается пожарная опасность:

высокая пожарная опасность – в Атырауской, Павлодарской области, на северо-западе, востоке, юге Карагандинской области, на севере, в центре области Абай, на востоке, в центре Восточно-Казахстанской, на западе, востоке, в центре Акмолинской, на юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере, в центре Мангистауской, на востоке Актюбинской, на востоке Кызылординской, на востоке Алматинской области;

– в Атырауской, Павлодарской области, на северо-западе, востоке, юге Карагандинской области, на севере, в центре области Абай, на востоке, в центре Восточно-Казахстанской, на западе, востоке, в центре Акмолинской, на юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере, в центре Мангистауской, на востоке Актюбинской, на востоке Кызылординской, на востоке Алматинской области; чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях, в области Улытау, Жетысу, на западе, юге, северо-востоке, в центре Актюбинской, на западе, севере, в центре Карагандинской, на севере, юге Акмолинской, на севере, юге Павлодарской, на юге Атырауской, на северо-востоке Мангистауской, на западе, юго-востоке, юге Восточно-Казахстанской областей, на северо-западе, юге, востоке области Абай.

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