Что мешает качеству дорог в Казахстане, рассказали в Антикоре

Агентство Казахстана по противодействию коррупции выявило системные коррупционные риски в сфере автомобильных дорог. Об этом 29 октября 2024 года рассказали в пресс-службе Антикора, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что межведомственное совещание по вопросам устранения коррупционных рисков в дорожной сфере прошло 23 октября под руководством председателя агентства Асхата Жумагали.

"На совещании обсуждены результаты внешнего анализа коррупционных рисков, проведенного агентством совместно с Министерством транспорта по поручению главы государства. Так, за последние пять лет на дорожную отрасль затрачено более 6 трлн тенге, но состояние дорожной сети вызывает нарекания со стороны населения". Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

По данным Антикора, за 2023-2024 годы в госорганы поступило более 20 тыс. жалоб граждан на низкое качество автомобильных дорог. Общественность это связывает с коррупцией. Только с начала текущего года агентством зарегистрировано 24 уголовных дела в этой отрасли.

"Внешний анализ показал наличие системных коррупционных рисков на всех этапах строительства и ремонта дорог, начиная с планирования, заканчивая контролем и содержанием. Уже на первоначальном этапе неправильно определяются проблемные участки, ремонтируются дороги, на которых недавно проводились работы. При проектировании смету искусственно завышают за счет излишних объемов работ и материалов. Контракты нередко заключаются с подрядчиками без опыта и ресурсов, с одного источника или в условиях картельного сговора. Никем не контролируется привлечение субподрядных организаций". Пресс-служба Антикоррупционной службы

Свою недостаточность показала и многоступенчатая система контроля.

"Заключения Национального центра качества дорожных активов о выявленных дефектах необязательны для исполнения, а технадзор выполняет свои функции формально. Не в полной мере используется потенциал Казахстанского дорожного научно-исследовательского института для развития отрасли. Вместо проведения прикладных научных исследований и внедрения инноваций институт занимается разработкой нормативной документации". Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

В Антикоре считают, что отсутствие контроля за внедрением новых технологий, недостаток квалифицированных кадров и сложная нормативно-правовая база также влияют на качество автодорог.

"Усугубляет проблему недостаточная цифровизация. За последние 10 лет на развитие информсистем потрачено 16 млрд бюджетных средств. Однако до сих пор не разработана цифровая карта дорог". Пресс-служба Антикоррупционной службы

По итогам анализа Антикором подготовлено свыше 90 рекомендаций по устранению коррупционных рисков в этой сфере. В частности, предложены меры по:

пересмотру функционала экспертизы проектов и института технического надзора;

переориентированию КаздорНИИ на разработку востребованных инновационных технологий;

научно-техническому сопровождению крупных дорожных проектов;

усилению полномочий Национального центра качества дорожных активов;

созданию цифровой карты дорог.

"Ряд рекомендаций уже апробируется. Например, в Атырауской области планируется прослеживать выделенные денежные средства через проект "Цифровой тенге" при среднем ремонте одной из автодорог". Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

В Антикоре заверили, что работа по устранению коррупционных рисков в дорожной сфере и исполнению рекомендаций продолжается.

Уточняется, что участие в мероприятии приняли министр транспорта Марат Карабаев, представители Высшей аудиторской палаты, агентств по стратегическому планированию, защите и развитию конкуренции, министерств финансов, промышленности и цифровизации, НПП "Атамекен", а также местных исполнительных органов.

"Если вы столкнулись с коррупцией, сообщайте по номеру 1424 или присылайте фото/видео в наш Telegram-бот antikorkz_bot", – добавили в Антикоре.

Материал по теме Не перечисляйте деньги: к казахстанцам обратился Антикор

9 октября 2024 года стало известно, что Антикор выявил хищение 746 млн бюджетных тенге, выделенных на закуп экипировки спортсменов Азиатских игр – 2023, спортивных услуг, спортинвентаря и командировочные затраты.