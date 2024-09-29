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Нереальная красота озера Индер попала на видео

Нереальная красота озера Индер попала на видео , фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 00:39 Фото: Instagram/bydastann
Известный казахстанский видеограф и тревел-блогер Дастан Мухамедрахимов в очередной раз опубликовал красивые кадры, сообщает Zakon.kz.

29 сентября на своей странице в Instagram он разместил красивое видео, на котором запечатлел озеро Индер в Атырауской области. 

На ролике человек бежит по озеру, в котором отражается небо в ярко-розовых и голубых тонах. 

Видео набрало множество просмотров, лайков и комментариев:

  • Как же это великолепно.
  • Даже не верится, что это снято у нас!
  • Какие кадры, а цвета! 

Озеро Индер – соленое озеро в Атырауской области Казахстана, расположенное на Индерском плато. Оно известно своими богатыми запасами соли и минералов, включая мирабилит, а также лечебными грязями. Помимо поваренной соли, в районе озера добываются бор, фосфориты и гипс, что делает его важным природным объектом для химической промышленности.

Ранее Дастан Мухамедрахимов опубликовал красивые кадры, запечатленные в горах Тарбагатая в Восточно-Казахстанской области. 

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