Нереальная красота озера Индер попала на видео

Известный казахстанский видеограф и тревел-блогер Дастан Мухамедрахимов в очередной раз опубликовал красивые кадры, сообщает Zakon.kz.

29 сентября на своей странице в Instagram он разместил красивое видео, на котором запечатлел озеро Индер в Атырауской области.

На ролике человек бежит по озеру, в котором отражается небо в ярко-розовых и голубых тонах.

Видео набрало множество просмотров, лайков и комментариев:

Как же это великолепно.

Даже не верится, что это снято у нас!

Какие кадры, а цвета!

Озеро Индер – соленое озеро в Атырауской области Казахстана, расположенное на Индерском плато. Оно известно своими богатыми запасами соли и минералов, включая мирабилит, а также лечебными грязями. Помимо поваренной соли, в районе озера добываются бор, фосфориты и гипс, что делает его важным природным объектом для химической промышленности.

Ранее Дастан Мухамедрахимов опубликовал красивые кадры, запечатленные в горах Тарбагатая в Восточно-Казахстанской области.

