"Тренд нужно закрывать после такого!": видео казахстанского блогера покорило пользователей со всего мира

Известный казахстанский тревел-блогер и видеограф Дастан Мухамедрахим снял вирусный тренд под хит британской певицы Дуа Липы "Training Season". Результат оценили не только казахстанцы, но пользователи Сети со всего мира, сообщает Zakon.kz.

Видео уже набрало более 4,5 млн лайков. Его начало Дастан снял на одной из станций алматинского метро. Для съемки он приклеил свой телефон на один из вагонов поезда и начал идти в направлении железнодорожного состава под песню "Training Season". После монтажной склейки действие переносится на бескрайние просторы живописной природы Казахстана, где Мухамедрахим продолжает свой забег.

В подписи к публикации Дастан сразу предупредил свою аудиторию: "Не ИИ, это Казахстан".

"Это лишь одна из тех прекрасных вещей, которыми я делюсь. Подписывайтесь на меня, и давайте вместе открывать мир!" – обратился к своим подписчикам Мухамедрахим 20 октября 2026 года.

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Под публикацией – уже более 46,8 тыс. комментариев. Свои впечатления оставили не только соотечественники Дастана, но и зарубежные знаменитости и блогеры. Все буквально осыпали казахстанца комплиментами о его таланте и креативном подходе к работе. Некоторые считают, что Мухамедрахим может в будущем стать министром туризма РК. Большинство призвали закрыть тренд:

"Кино!"

"Кайф".

"Вот это круто!"

"Мощно, конечно".

"Это очень красиво!"

"Ты стал лидером тренда".

"Лучшее из того, что я видела".

"Будущий министр туризма РК!"

"Он – победитель этого тренда".

"Идея очень классная, а реализация топ!"

"О боже, какая красота! Спасибо за такое видео".

"Прыжки впечатлили меня не меньше, чем виды".

"Тренд можно и нужно закрывать после такого! Браво!"

"Вау, как креативно! А теперь попробуй сделать это в самолете".

Отметим, что на момент публикации этой заметки ролик набрал более 46 млн просмотров.

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22 мая 2026 года Дастан Мухамедрахим стал победителем престижной международной премии WIBA Awards 2026 в номинации "Лучший тревел-блогер мира". 8-я ежегодная международная премия для инфлюенсеров и блогеров, которую часто называют "Оскаром для блогеров", состоялась в Каннах (Франция) в рамках Каннского кинофестиваля.