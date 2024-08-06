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Поле подсолнухов в горах Тарбагатая попало на видео

Поле подсолнухов в горах Тарбагатая попало на видео, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 01:15 Фото: instagram/bydastann
Известный казахстанский видеограф Дастан Мухамедрахимов опубликовал красивые кадры, запечатленные в горах Тарбагатая в Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Роликом он поделился 6 августа на своей странице в Instagram. На видео желтый пикап едет по полю подсолнухов на фоне гор. 

"Тарбагатай. Восточный Казахстан. Желтая машина красиво смотрится среди желтых подсолнухов", – написал блогер под постом.

Фанаты восхитились красотой Восточного Казахстана: 

  • Как красиво смотрится желтая машина в кадре.
  • Нереальная красота!
  • Как хочется там побывать, очень красиво! 

Ранее известный фотограф Александр Кузнецов запечатлел красивые кадры в горах в Алматы. 

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