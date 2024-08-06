Поле подсолнухов в горах Тарбагатая попало на видео

Известный казахстанский видеограф Дастан Мухамедрахимов опубликовал красивые кадры, запечатленные в горах Тарбагатая в Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Роликом он поделился 6 августа на своей странице в Instagram. На видео желтый пикап едет по полю подсолнухов на фоне гор.



"Тарбагатай. Восточный Казахстан. Желтая машина красиво смотрится среди желтых подсолнухов", – написал блогер под постом.

Фанаты восхитились красотой Восточного Казахстана:

Как красиво смотрится желтая машина в кадре.

Нереальная красота!

Как хочется там побывать, очень красиво!

Ранее известный фотограф Александр Кузнецов запечатлел красивые кадры в горах в Алматы.

