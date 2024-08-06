Поле подсолнухов в горах Тарбагатая попало на видео
Фото: instagram/bydastann
Известный казахстанский видеограф Дастан Мухамедрахимов опубликовал красивые кадры, запечатленные в горах Тарбагатая в Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.
Роликом он поделился 6 августа на своей странице в Instagram. На видео желтый пикап едет по полю подсолнухов на фоне гор.
"Тарбагатай. Восточный Казахстан. Желтая машина красиво смотрится среди желтых подсолнухов", – написал блогер под постом.
Фанаты восхитились красотой Восточного Казахстана:
- Как красиво смотрится желтая машина в кадре.
- Нереальная красота!
- Как хочется там побывать, очень красиво!
Ранее известный фотограф Александр Кузнецов запечатлел красивые кадры в горах в Алматы.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript