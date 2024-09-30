Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане хотят усилить ответственность за нарушения в водной сфере

Вода, водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, орошение, ирригация, полив земли, полив, поливание, подача воды, водный объект, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 11:53 Фото: primeminister.kz
Первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз 30 сентября 2024 года рассказал, какие нормы войдут в проект нового Водного кодекса Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Болат Бекнияз отметил, что в этом документе основной упор сделан на охрану водных ресурсов от истощения и загрязнения, а также на обеспечение водно-ресурсного потенциала страны.

"Особое внимание уделено политике водосбережения, управлению спросом, внедрению научно обоснованных подходов и экономических механизмов, а также безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений... Забор и использование водных ресурсов будут возможны только при наличии плана мероприятий по сокращению объемов забора и потерь воды, поэтапному переходу на водосберегающие технологии. С другой стороны, на законодательном уровне усиливаются требования по ответственности за нарушения в водной сфере", – заявил он.

Также, по его словам, определена ответственность предприятий по эксплуатации гидротехнических сооружений по проведению многофакторных обследований, на основании которых они обязаны оформлять декларацию безопасности.

Какие еще нормы вошли в проект нового Водного кодекса, можно прочитать здесь. Документ находится на рассмотрении Мажилиса. 

Читайте также

Вода, водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, орошение, ирригация, полив земли, полив, поливание, подача воды, водный объект, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, уровень воды, измерение уровня воды
Чем грозит износ водохозяйственных систем и сооружений в Казахстане
Мадина Мамырханова
Новости: Министерство водных ресурсов и ирригации Мажилис Парламента РК Казахстан 2024 год Вода
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Взрыв в кафе Астаны: МВД опубликовало жуткие кадры с места ЧП
Взрыв в кафе Астаны: МВД опубликовало жуткие кадры с места ЧП
Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, лес, осенний лес
Грозы, снег и заморозки: какая погода ждет казахстанцев 30 сентября
Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты
Отменят ли в Казахстане срочную службу – заявление Минобороны
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: