В Казахстане хотят усилить ответственность за нарушения в водной сфере

Первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз 30 сентября 2024 года рассказал, какие нормы войдут в проект нового Водного кодекса Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Болат Бекнияз отметил, что в этом документе основной упор сделан на охрану водных ресурсов от истощения и загрязнения, а также на обеспечение водно-ресурсного потенциала страны.

"Особое внимание уделено политике водосбережения, управлению спросом, внедрению научно обоснованных подходов и экономических механизмов, а также безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений... Забор и использование водных ресурсов будут возможны только при наличии плана мероприятий по сокращению объемов забора и потерь воды, поэтапному переходу на водосберегающие технологии. С другой стороны, на законодательном уровне усиливаются требования по ответственности за нарушения в водной сфере", – заявил он.

Также, по его словам, определена ответственность предприятий по эксплуатации гидротехнических сооружений по проведению многофакторных обследований, на основании которых они обязаны оформлять декларацию безопасности.

Какие еще нормы вошли в проект нового Водного кодекса, можно прочитать здесь. Документ находится на рассмотрении Мажилиса.