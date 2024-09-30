Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Чем грозит износ водохозяйственных систем и сооружений в Казахстане

Вода, водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, орошение, ирригация, полив земли, полив, поливание, подача воды, водный объект, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, уровень воды, измерение уровня воды, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 11:31 Фото: primeminister.kz
Первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз 30 сентября 2024 года рассказал, что делается для снижения потерь воды, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что Казахстан зависит от трансграничных вод на 44%.

"В этом отношении наиболее уязвимы Арало-Сырдарьинский (91%), Жайык-Каспийский (82%), Шу-Таласский (74%), Балхаш-Алакольский (48%) водохозяйственные бассейны, наименее – Тобыл-Торгайский (12%) и Ертисский (20%) бассейны", – добавил он.

Такое положение дел, по его словам, подчеркивает необходимость тесного сотрудничества с соседними государствами для устойчивого управления водными ресурсами.

"Водохозяйственная инфраструктура остро нуждается в модернизации и многофакторном обследовании. Водохозяйственный комплекс страны включает 13 366 объектов, которые требуют регулярного обследования для оценки их состояния в целях обеспечения безопасности. Фактический износ водохозяйственных систем и сооружений в среднем по республике составляет более 70%. Многие из водохозяйственных объектов эксплуатируются без капитального ремонта и реконструкции более 30-50 лет, что делает их объектами повышенной опасности", – резюмировал спикер.

В планах ведомства до 2030 года построить 42 новых водохранилища, способных вместить 2,6 млрд кубометров воды, реконструировать 37 водохранилищ и 14 450 км ирригационных каналов. За счет этого планируется снизить потери воды на 25%. 

24 сентября 2024 года министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов рассказал, какие уроки были извлечены в результате масштабных весенних паводков.

Читайте также

Вода, водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, орошение, ирригация, полив земли, полив, поливание, подача воды, водный объект, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы
В Казахстане хотят усилить ответственность за нарушения в водной сфере
Мадина Мамырханова
Новости: Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстан 2024 год Реки Вода
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Взрыв в кафе Астаны: МВД опубликовало жуткие кадры с места ЧП
Взрыв в кафе Астаны: МВД опубликовало жуткие кадры с места ЧП
Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, лес, осенний лес
Грозы, снег и заморозки: какая погода ждет казахстанцев 30 сентября
Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты
Отменят ли в Казахстане срочную службу – заявление Минобороны
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: