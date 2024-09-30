Чем грозит износ водохозяйственных систем и сооружений в Казахстане

Первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз 30 сентября 2024 года рассказал, что делается для снижения потерь воды, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что Казахстан зависит от трансграничных вод на 44%.

"В этом отношении наиболее уязвимы Арало-Сырдарьинский (91%), Жайык-Каспийский (82%), Шу-Таласский (74%), Балхаш-Алакольский (48%) водохозяйственные бассейны, наименее – Тобыл-Торгайский (12%) и Ертисский (20%) бассейны", – добавил он.

Такое положение дел, по его словам, подчеркивает необходимость тесного сотрудничества с соседними государствами для устойчивого управления водными ресурсами.

"Водохозяйственная инфраструктура остро нуждается в модернизации и многофакторном обследовании. Водохозяйственный комплекс страны включает 13 366 объектов, которые требуют регулярного обследования для оценки их состояния в целях обеспечения безопасности. Фактический износ водохозяйственных систем и сооружений в среднем по республике составляет более 70%. Многие из водохозяйственных объектов эксплуатируются без капитального ремонта и реконструкции более 30-50 лет, что делает их объектами повышенной опасности", – резюмировал спикер.

В планах ведомства до 2030 года построить 42 новых водохранилища, способных вместить 2,6 млрд кубометров воды, реконструировать 37 водохранилищ и 14 450 км ирригационных каналов. За счет этого планируется снизить потери воды на 25%.

24 сентября 2024 года министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов рассказал, какие уроки были извлечены в результате масштабных весенних паводков.