Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Около 700 млн тенге оплатили в бюджет водители такси

Такси, таксист, таксисты, водитель, водители, водитель такси, водители такси, таксопарк, малый и средний бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятые, самозанятые работники, малое предпринимательство, среднее предпринимательство , фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 16:29 Фото: pexels
Руководитель управления администрирования специальных налоговых режимов КГД МФ РК Ерканат Шынберген 30 сентября 2024 года рассказал, что за год водители такси заплатили налоги на сумму около 700 млн тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что очень актуальны вопросы занятости через различные платформы, поскольку значительное количество казахстанцев работают через них.

"То есть, это водители такси, курьеры и так далее. Поэтому здесь возникает большой вопрос по налогообложению их доходов, а также их социальному обеспечению. В этой связи принят ряд мер со стороны Комитета госдоходов вместе с Министерством труда. Во-первых, это определенные понятия: операторы, интернет платформы и исполнители, к которым относятся курьеры, сами таксисты, заказчик и так далее. Есть определенная терминология в Социальном кодексе, который сейчас регулирует эту деятельность", – дополнил Ерканат Шынберген.

По его словам, в сентябре 2023 года был запущен пильный проект по платформенной занятости, в рамках которой самозанятые выплачивают всего 1% налога. 

"В рамках этого пилотного проекта на первом этапе заключено соглашение именно с платформой, которая осуществляет деятельность такси по перевозкам. За период проведения пилота около 21 тыс. водителей такси, зарегистрированных в качестве ИП, оплатили в бюджет около 700 млн тенге. Наша основная цель – это не взыскать налоги с них, не пополнить бюджет за счет них, а поднять вопрос их социальной обеспеченности. То есть, это получение медуслуг бесплатно, получение достойной пенсии и т. д.", – озвучил он.

20 апреля 2023 года президент подписал Социальный кодекс Республики Казахстан. В нем появилось новое понятие – платформенная занятость.

Читайте также

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность
Наблюдается неуклонный рост числа сторонников АЭС – результаты трех соцопросов
Зал суда, суд, присяжные, суд присяжных
Руководители "Майкаинзолото" не согласны с домашним арестом
Национальную музыку преподает детям Кокшетауский педагог
Национальную музыку преподает детям Кокшетауский педагог Роман Борисовский
Екатерина Елисеева
Комитет государственных доходов 2024 год Такси Водители Таксисты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Взрыв в кафе Астаны: МВД опубликовало жуткие кадры с места ЧП
Взрыв в кафе Астаны: МВД опубликовало жуткие кадры с места ЧП
Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, лес, осенний лес
Грозы, снег и заморозки: какая погода ждет казахстанцев 30 сентября
Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты
Отменят ли в Казахстане срочную службу – заявление Минобороны
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: