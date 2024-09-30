Около 700 млн тенге оплатили в бюджет водители такси

Руководитель управления администрирования специальных налоговых режимов КГД МФ РК Ерканат Шынберген 30 сентября 2024 года рассказал, что за год водители такси заплатили налоги на сумму около 700 млн тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что очень актуальны вопросы занятости через различные платформы, поскольку значительное количество казахстанцев работают через них.

"То есть, это водители такси, курьеры и так далее. Поэтому здесь возникает большой вопрос по налогообложению их доходов, а также их социальному обеспечению. В этой связи принят ряд мер со стороны Комитета госдоходов вместе с Министерством труда. Во-первых, это определенные понятия: операторы, интернет платформы и исполнители, к которым относятся курьеры, сами таксисты, заказчик и так далее. Есть определенная терминология в Социальном кодексе, который сейчас регулирует эту деятельность", – дополнил Ерканат Шынберген.

По его словам, в сентябре 2023 года был запущен пильный проект по платформенной занятости, в рамках которой самозанятые выплачивают всего 1% налога.

"В рамках этого пилотного проекта на первом этапе заключено соглашение именно с платформой, которая осуществляет деятельность такси по перевозкам. За период проведения пилота около 21 тыс. водителей такси, зарегистрированных в качестве ИП, оплатили в бюджет около 700 млн тенге. Наша основная цель – это не взыскать налоги с них, не пополнить бюджет за счет них, а поднять вопрос их социальной обеспеченности. То есть, это получение медуслуг бесплатно, получение достойной пенсии и т. д.", – озвучил он.

20 апреля 2023 года президент подписал Социальный кодекс Республики Казахстан. В нем появилось новое понятие – платформенная занятость.