#Всеобщее декларирование
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
510.08
539.61
5.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Всеобщее декларирование
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
510.08
539.61
5.15
Происшествия

Женщина с кухонным ножом напала на водителя в Костанайской области: приговор суда

Коробка передач, машина, автомобиль, скорость, правила дорожного движения, ПДД, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 04:40 Фото: Zakon.kz
9 декабря в суде района Беимбета Майлина оглашен приговор по делу о нападении на водителя автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Костанайского областного суда, с целью доехать в город Лисаковск подсудимая села в попутный автомобиль трассе Костанай – Карабутак, где и закурила электронную сигарету. На замечание водителя она, находясь на заднем сиденье автомобиля, достала из своего пакета кухонный нож и нанесла удар ножом водителю в область шеи.

Последний начал резкое торможение автомобиля, вследствие чего женщина продвинулась в переднюю часть салона автомашины и попыталась повторно нанести удар ножом. Все это время на переднем сидении находился несовершеннолетний пассажир.

"В результате преступных действий женщины потерпевшему причинены телесные повреждения согласно заключения судебно-медицинской экспертизы в виде колото-резаной раны левой половины шеи".Пресс-служба Костанайского областного суда

Прокурор, с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств, просил суд для нее:

  • ограничение свободы на срок 1,5 года;
  • принудительное лечение от алкоголизма.

Подсудимая вину признала в полном объеме. В результате, суд назначил ей наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы, с установлением пробационного контроля на весь срок отбывания наказания. Приговор не вступил в законную силу.

А 6 декабря водитель автобуса сбил насмерть женщину в Рудном и покончил с собой.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Пожарные спасли от разорения предпринимателей Костаная
Происшествия
00:27, 10 декабря 2024
Пожарные спасли от разорения предпринимателей Костаная
Безработный алиментщик из ВКО получил работу в колонии
Происшествия
21:25, 09 декабря 2024
Безработный алиментщик из ВКО получил работу в колонии
Попытка суицида 17-летнего подростка попала на видео в Атырау
Происшествия
20:41, 09 декабря 2024
Попытка суицида 17-летнего подростка попала на видео в Атырау
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: