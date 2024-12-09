Женщина с кухонным ножом напала на водителя в Костанайской области: приговор суда
Как передает пресс-служба Костанайского областного суда, с целью доехать в город Лисаковск подсудимая села в попутный автомобиль трассе Костанай – Карабутак, где и закурила электронную сигарету. На замечание водителя она, находясь на заднем сиденье автомобиля, достала из своего пакета кухонный нож и нанесла удар ножом водителю в область шеи.
Последний начал резкое торможение автомобиля, вследствие чего женщина продвинулась в переднюю часть салона автомашины и попыталась повторно нанести удар ножом. Все это время на переднем сидении находился несовершеннолетний пассажир.
"В результате преступных действий женщины потерпевшему причинены телесные повреждения согласно заключения судебно-медицинской экспертизы в виде колото-резаной раны левой половины шеи".Пресс-служба Костанайского областного суда
Прокурор, с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств, просил суд для нее:
- ограничение свободы на срок 1,5 года;
- принудительное лечение от алкоголизма.
Подсудимая вину признала в полном объеме. В результате, суд назначил ей наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы, с установлением пробационного контроля на весь срок отбывания наказания. Приговор не вступил в законную силу.
А 6 декабря водитель автобуса сбил насмерть женщину в Рудном и покончил с собой.