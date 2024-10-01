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В Глубоковском районе Восточного Казахстана провели масштабную осеннюю экоуборку

Проведена в Глубоковском районе Восточного Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 13:31 Фото: пресс-центр ВКО
В рамках экологической программы "Таза Қазақстан" была организована коллективная уборка и благоустройство в селе Предгорное Глубоковского района.

Три тонны твердых бытовых отходов вывезли с общественных мест и дворовых территорий жители села, молодежь, экоактивисты, работники предприятий и учреждений. В рамках экологической программы была проведена покраска детских площадок и бордюров, обрезка кустарников, а также очистка береговой линии реки Иртыш.

"Нам надо почаще так сплоченно собираться с жителями, чтобы убирать весь этот мусор. Не всем людям объяснишь, где можно, а где нельзя выбрасывать что попало. Рада, что сейчас есть такая программа, которая прививает нам культуру чистоты", – говорит жительница села Предгорное Юлия Ершова.
Проведена в Глубоковском районе Восточного Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 13:31

Фото: пресс-центр ВКО

Отметим, что это не первая масштабная экоуборка в Глубоковском районе. Так, в сентябре в поселке Глубокое была проведена уборка территории центрального парка и улицы героя великой Отечественной войны Казаченко В. Г., было вывезено на свалку две тонны мусора. В поселке Белоусовка проведен субботник в парке "Шахтер" и на спортивных площадках. Всего было вывезено три тонны мусора и сухих веток.

Проведена в Глубоковском районе Восточного Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 13:31

Фото: пресс-центр ВКО

На сегодняшний день по программе "Таза Қазақстан" проведены работы по очистке 204 парков и скверов, 323 историко-культурных памятников и 859 социальных объектов. Очищены 7,0 тыс. водных объектов, 26 фонтанов, 370 км арыков. С 82 тыс. дворовых территорий населенных пунктов вывезено 29 тыс. тонн мусора. В населенных пунктах и лесном фонде области посажено более 75 тыс. саженцев.

Проведена в Глубоковском районе Восточного Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 13:31

Фото: пресс-центр ВКО

Кроме того, в целях обеспечения доступной платформы по отработке заявок от населения с 5 июля текущего года запущен телеграмм-бот TazaQazBot. Так, с начала акции "Таза Қазақстан" Департаментом полиции выявлено 5 967 нарушений правил благоустройства, наложены административные штрафы на 25,9 млн тенге.

Работа по благоустройству и очистке территорий района в рамках программы "Таза Қазақстан" продолжается.

Проведена в Глубоковском районе Восточного Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 13:31

Фото: пресс-центр ВКО

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