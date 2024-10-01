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Законодательство РК

Референдум по АЭС в Казахстане: кто будет следить за ходом голосования

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 15:48 Фото: Zakon.kz
Секретарь Центральной комиссии референдума Мухтар Ерман на заседании ведомства 1 октября 2024 года рассказал, кто будет наблюдать за ходом референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане, который пройдет 6 октября, сообщает Zakon.kz.

Мухтар Ерман отметил, что аккредитация наблюдателей от иностранных государств, международных организаций, представителей иностранных СМИ на референдум завершилась 30 сентября в 18:00 по времени Астаны.

"Аккредитовано 177 наблюдателей, которые представляют 30 иностранных государств, в том числе четыре крупные международные организации. МИД РК направил приглашения пяти крупным международным организациям для участия в наблюдении за референдумом, в том числе БДИПЧ ОБСЕ, СНГ, ШОС, ОТГ и СВДМА. 17 сентября получили ответ от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ о том, что возможности развернуть деятельность по наблюдению за референдумом 6 октября не имеется, учитывая большое количество запланированных на ближайшие месяцы мероприятий, связанных с выборами", – отметил он.

Наблюдать за ходом референдума будут представители таких международных организаций, как СНГ, ШОС, ОТГ и СВМДА.

Заместитель министра иностранных дел Роман Василенко добавил, что 200 иностранных журналистов из 37 стран будут наблюдать за референдумом.

3 октября в ЦИК рассказали, как будет проходить референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане.

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