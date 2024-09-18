Форму и текст бюллетеня для голосования на референдуме по АЭС утвердила ЦИК
"Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на республиканском референдуме", — говорится в документе.
В бюллетене задается все лишь один вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?"
На накоторый предлагается два варианта ответа:
- да, согласен;
- нет, не согласен.
Фото: ЦИК
Недействительными бюллетенями при подведении итогов референдума признаются:
- бюллетени неустановленного образца;
- в которых отсутствует подпись члена участковой комиссии референдума;
- в которых не отмечен ни один из вариантов ответов на вопрос, вынесенный на референдум;
- в которых отметка проставлена карандашом, носит следы подчистки или иного способа подделки, а также в которых невозможно определить волеизъявление избирателей.
Бюллетень имеет несколько степеней защиты, которые не разглашаются.
Согласно постановлению, на референдум для голосования будет изготовлено 12 367 130 бюлетерней плюс один процент в качестве резерва. При этом в списки граждан, имеющих право участвовать в референдуме, включено 12 244 683 млн человек.
Также утвержден алгоритм регистрации граждан по адресам участков референдума.
Так, казахстанец, не нашедший себя в списках участников референдума в границах участка референдума, должен обратиться в участковую комиссию с письменным заявлением о включении в список участников референдума с предоставлением согласия на сбор и обработку персональных данных.
В свою очередь член участковой комиссии референдума на основании письменного заявления гражданина проверяет в соответствии с алгоритмом "реализации онлайн-сервиса проверки сведений по месту регистрации граждан на республиканском референдуме" через онлайн-сервис портала "электронного правительства" сведения о его регистрации по месту жительства.
При подтверждении на странице онлайн-сервиса сведений о постоянной регистрации по месту жительства заявителя в границах соответствующего участка референдума, участковая комиссия референдума принимает решение о включении его в список участников референдума.
В случае отсутствия сведении регистрации в границах соответствующего участка референдума, участковая комиссия референдума уточняет на портале "E-gov" сведения о регистрации (отсутствия регистрации) гражданина по всей территории РК, на основании заявления гражданина.
При наличии сведений о прикреплении гражданина к другому участку референдума в пределах республики участковая комиссия референдума дает гражданину пояснения об этом.
Если сведения о регистрации гражданина на другом участке референдума отсутствуют и о регистрации гражданина по постоянному месту жительства в пределах республики, то участковая комиссия направляет гражданина к работнику государственной корпораций "Правительство для граждан" для дополнительной проверки и регистрации.
Если гражданин имеет регистрацию на территории административно-территориальной единицы, входящей в состав другого региона, то работник ЦОН дает гражданину пояснения об этом и отказывает в регистрации.
Ранее в ЦИК рассказали, как будет проходить референдум по АЭС, который назначен на 6 октября.