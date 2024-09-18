Форму и текст бюллетеня для голосования на референдуме по АЭС утвердила ЦИК

Центральная избирательная комиссия приняла постановление от 16 сентября 2024 года "Об изготовлении бюллетеней для голосования при проведении республиканского референдума, назначенного на 6 октября 2024 года", сообщает Zakon.kz.

"Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на республиканском референдуме", — говорится в документе.

В бюллетене задается все лишь один вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?"

На накоторый предлагается два варианта ответа:

да, согласен;

нет, не согласен.

Фото: ЦИК

Недействительными бюллетенями при подведении итогов референдума признаются:

бюллетени неустановленного образца;

в которых отсутствует подпись члена участковой комиссии референдума;

в которых не отмечен ни один из вариантов ответов на вопрос, вынесенный на референдум;

в которых отметка проставлена карандашом, носит следы подчистки или иного способа подделки, а также в которых невозможно определить волеизъявление избирателей.

Бюллетень имеет несколько степеней защиты, которые не разглашаются.

Согласно постановлению, на референдум для голосования будет изготовлено 12 367 130 бюлетерней плюс один процент в качестве резерва. При этом в списки граждан, имеющих право участвовать в референдуме, включено 12 244 683 млн человек.

Также утвержден алгоритм регистрации граждан по адресам участков референдума.

Так, казахстанец, не нашедший себя в списках участников референдума в границах участка референдума, должен обратиться в участковую комиссию с письменным заявлением о включении в список участников референдума с предоставлением согласия на сбор и обработку персональных данных.

В свою очередь член участковой комиссии референдума на основании письменного заявления гражданина проверяет в соответствии с алгоритмом "реализации онлайн-сервиса проверки сведений по месту регистрации граждан на республиканском референдуме" через онлайн-сервис портала "электронного правительства" сведения о его регистрации по месту жительства.

При подтверждении на странице онлайн-сервиса сведений о постоянной регистрации по месту жительства заявителя в границах соответствующего участка референдума, участковая комиссия референдума принимает решение о включении его в список участников референдума.

В случае отсутствия сведении регистрации в границах соответствующего участка референдума, участковая комиссия референдума уточняет на портале "E-gov" сведения о регистрации (отсутствия регистрации) гражданина по всей территории РК, на основании заявления гражданина.

При наличии сведений о прикреплении гражданина к другому участку референдума в пределах республики участковая комиссия референдума дает гражданину пояснения об этом.

Если сведения о регистрации гражданина на другом участке референдума отсутствуют и о регистрации гражданина по постоянному месту жительства в пределах республики, то участковая комиссия направляет гражданина к работнику государственной корпораций "Правительство для граждан" для дополнительной проверки и регистрации.

Если гражданин имеет регистрацию на территории административно-территориальной единицы, входящей в состав другого региона, то работник ЦОН дает гражданину пояснения об этом и отказывает в регистрации.

Ранее в ЦИК рассказали, как будет проходить референдум по АЭС, который назначен на 6 октября.

