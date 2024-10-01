Как будут голосовать на референдуме по АЭС казахстанцы, находящиеся за рубежом

Секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мухтар Ерман на брифинге 1 октября рассказал, сколько избирательных участков в рамках проведения референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане будут открыты за рубежом, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что за пределами Казахстана было создано 76 участков в 61 стране.

"Буквально сегодня мы проводили консультации с МИД и от наших коллег поступила информация о том, что 1 участок в Ливане не будет открыт, потому что вы знаете, что в этой стране идут полномасштабные боевые действия. Ситуация там очень сложная и конечно же нельзя рисковать жизнями и здоровьем наших избирателей, наших сограждан. Поэтому 76 участков и 61 страна мира на сегодняшний момент". Мухтар Ерман

Он добавил, что все процедуры начиная от открытия, голосование, подсчет, передача информации, все будет проходить в соответствии с действующим законодательством.

Ранее Ерман рассказал, кто будет наблюдать за ходом референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане, который пройдет 6 октября.