Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как будут голосовать на референдуме по АЭС казахстанцы, находящиеся за рубежом

Референдум по строительству АЭС, АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность , фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 17:42 Фото: Zakon.kz
Секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мухтар Ерман на брифинге 1 октября рассказал, сколько избирательных участков в рамках проведения референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане будут открыты за рубежом, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что за пределами Казахстана было создано 76 участков в 61 стране.

"Буквально сегодня мы проводили консультации с МИД и от наших коллег поступила информация о том, что 1 участок в Ливане не будет открыт, потому что вы знаете, что в этой стране идут полномасштабные боевые действия. Ситуация там очень сложная и конечно же нельзя рисковать жизнями и здоровьем наших избирателей, наших сограждан. Поэтому 76 участков и 61 страна мира на сегодняшний момент". Мухтар Ерман

Он добавил, что все процедуры начиная от открытия, голосование, подсчет, передача информации, все будет проходить в соответствии с действующим законодательством.

Ранее Ерман рассказал, кто будет наблюдать за ходом референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане, который пройдет 6 октября.

Читайте также

Референдум по строительству АЭС, АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность
О порядке голосования на референдуме по АЭС рассказали в ЦИК
Порядка 40 лет посвятила просвещению акмолинский педагог
Порядка 40 лет посвятила просвещению акмолинский педагог Светлана Дорошенко
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных
Неосновательное обогащение: в Казахстане набирает обороты мошенничество с участием "дропперов"
Мадина Мамырханова
Референдум в Казахстане ЦИК РК 2024 год Строительство АЭС в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
&quot;Только не развод&quot;: Мадина Садвакасова заявила об изменениях в жизни
"Только не развод": Мадина Садвакасова заявила об изменениях в жизни
Карта Казахстан
Какое экономическое будущее ждет соседей Казахстана по Центральной Азии
Солнечное затмение
Солнечное затмение: жизнь может круто поменяться на этой неделе
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: