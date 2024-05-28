Количество инватакси увеличили в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил об увеличении количества инватакси в городе почти на 30 единиц, передает официальный сайт акимата столицы.

В текущем году количество инватакси увеличили почти на 30 единиц. Если, к примеру, в прошлом году было 117 автомобилей, то сейчас их 145.

Важный вопрос в инватакси – увеличение количества специализированных машин, которые предназначены именно для перевозки лиц с инвалидностью, передвигающихся на кресло-колясках. Количество таких спецмашин увеличили до 26. Сегодня с министром транспорта Маратом Карабаевым ознакомились с преимуществами таких спецмашин.

Фото: gov.kz

Всего же за последние два года количество инватакси увеличили почти в 2 раза. Инватакси дают равные возможности для людей с инвалидностью, способствуя их социальной интеграции и улучшению качества жизни, свободы передвижения. Новая техника позволит повысить оперативность, слаженность и эффективность предоставляемых услуг.

Фото: gov.kz

Кроме того, также работаем над расширением сети реабилитационных центров, доступности городской среды, протезно-ортопедической помощи, санаторно-курортного лечения и др.