Референдум по АЭС: стали известны предварительные данные по итоговой явке избирателей

Член Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман на брифинге 6 октября 2024 года объявил предварительные данные по итоговой явке на референдуме по строительству АЭС в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Мухтар Ерман отметил, что по состоянию на 21:00 в референдуме приняли участие 63,87% от общего количества граждан, включенных в списки избирателей.

"Всего в референдуме приняли участие 7 820 918 млн избирателей. Предварительные итоги голосования будут оглашены завтра на специальном брифинге в ЦКР", – сказал он.

В процентном соотношении число проголосовавших казахстанцев по регионам распределилось следующим образом:



• в Абайской области – 69,57%;

• в Акмолинской области – 71,63%;

• в Актюбинской области – 75,11%;

• в Алматинской области – 68,71%;

• в Атырауской области – 63,28%;

• в Западно-Казахстанской области – 67,03%;

• в Жамбылской области – 61,28%;

• в Жетысуской области – 68,01%;

• в Карагандинской области – 72,12%;

• в Костанайской области – 73,45%;

• в Кызылординской области – 82,48%;



• в Мангистауской области – 54,03%;

• в Павлодарской области – 65,09%;

• в Северо-Казахстанской области – 66,31%;

• в Туркестанской области – 75,31%;

• в Улытауской области – 70,69%;

• в Восточно-Казахстанской области – 73,79%;

• в Астане – 50,81%;

• в Алматы – 25,39%;

• в Шымкенте – 70,57%.

Всего в списки граждан, имеющих право участвовать в референдуме, включено 12 244 683 млн человек.

С утра на разных избирательных участках проголосовали глава государства и ряд высокопоставленных чиновников.

Как в целом проходит референдум в Астане, можно прочитать здесь.

Ранее в ЦКР заявили, что референдум признан состоявшимся, так как в нем приняли участие более половины граждан, включенных в список для голосования.

1 октября 2024 года заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров на брифинге сообщил, что будет задействовано 10 325 избирательных участков. В большинстве процесс голосования начнется в 07:00 и завершится в 20:00.

В этот же день секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман рассказал, кто будет наблюдать за ходом референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане, который пройдет 6 октября.