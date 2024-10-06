Референдум по АЭС: стали известны предварительные данные по итоговой явке избирателей
Мухтар Ерман отметил, что по состоянию на 21:00 в референдуме приняли участие 63,87% от общего количества граждан, включенных в списки избирателей.
"Всего в референдуме приняли участие 7 820 918 млн избирателей. Предварительные итоги голосования будут оглашены завтра на специальном брифинге в ЦКР", – сказал он.
В процентном соотношении число проголосовавших казахстанцев по регионам распределилось следующим образом:
• в Абайской области – 69,57%;
• в Акмолинской области – 71,63%;
• в Актюбинской области – 75,11%;
• в Алматинской области – 68,71%;
• в Атырауской области – 63,28%;
• в Западно-Казахстанской области – 67,03%;
• в Жамбылской области – 61,28%;
• в Жетысуской области – 68,01%;
• в Карагандинской области – 72,12%;
• в Костанайской области – 73,45%;
• в Кызылординской области – 82,48%;
• в Мангистауской области – 54,03%;
• в Павлодарской области – 65,09%;
• в Северо-Казахстанской области – 66,31%;
• в Туркестанской области – 75,31%;
• в Улытауской области – 70,69%;
• в Восточно-Казахстанской области – 73,79%;
• в Астане – 50,81%;
• в Алматы – 25,39%;
• в Шымкенте – 70,57%.
Всего в списки граждан, имеющих право участвовать в референдуме, включено 12 244 683 млн человек.
С утра на разных избирательных участках проголосовали глава государства и ряд высокопоставленных чиновников.
Как в целом проходит референдум в Астане, можно прочитать здесь.
Ранее в ЦКР заявили, что референдум признан состоявшимся, так как в нем приняли участие более половины граждан, включенных в список для голосования.
1 октября 2024 года заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров на брифинге сообщил, что будет задействовано 10 325 избирательных участков. В большинстве процесс голосования начнется в 07:00 и завершится в 20:00.
В этот же день секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман рассказал, кто будет наблюдать за ходом референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане, который пройдет 6 октября.