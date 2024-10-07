Свыше 30 лет посвятила образованию акмолинский педагог-психолог Оксана Хайруллина

Педагог общеобразовательной школы села Жанаесиль Целиноградского района Оксана Хайруллина три десятилетия изучает психологию детей. За это время она набралась колоссального опыта, который успешно применяет в своей работе. Работу в школе она считает своим истинным призванием.

"На протяжении 30 лет работаю с детьми, считаю свою работу призванием. Основные цели моей психологической деятельности: создание благоприятного психологического климата в коллективе, развитие индивидуальных особенностей детей, реализация возможностей и резервов развития каждого возраста, оказание своевременной психологической помощи и поддержки взрослым и детям. В процессе деятельности я руководствуюсь следующими принципами: изучаю мотивацию деятельности, учитываю возрастные и индивидуальные особенности, влияние социума, содействую толерантности в отношении друг к другу, конфиденциальности, научности, преемственности. Направления моей деятельности – это психологическое просвещение, диагностика психического развития, психологическое консультирование, психологическая коррекция, организационно-методическая и экспертная работа. Искренний интерес к детской психике, любовь, принятие каждой личности, а главное высокое чувство ответственности перед каждым маленьким человеком мне удалось пронести через года, думаю, это уже стало моей визитной карточкой. Любовь к ребенку – это плоть и кровь наставника как силы, способной влиять на духовный мир другого человека. Педагог без любви к ребенку – все равно, что певец без голоса, музыкант без слуха, живописец без чувства цвета", – подчеркнула Оксана Нурулловна.

Оксана Хайруллина написала множество авторских работ, которые с успехом применяет.

Окончив курсы Института семейного воспитания по программе "Счастливая семья", она ввела в практику такие формы работы с родительской общественностью, как "Родительский час" – ежедневные утренние встречи – и "Час семьи" – посещение квартир учащихся по запросу опекуна.

Фото: управление образования Акмолинской области

Психологическое консультирование направлено на оказание конкретной помощи взрослым и детям в осознании природы их затруднений, в анализе и решении психологических проблем.

"Психологическое консультирование носит групповой и индивидуальный характер. К тому же, предложенная мной психологическая диагностика направлена на изучение индивидуальных особенностей ученика, выявление проблем обучения, развития, раскрытие возможностей познавательных и профессиональных интересов. В ходе работы используются основные и вспомогательные методы психологии. С целью оказания помощи в сохранении и укреплении здоровья детей совместно с медсестрой, социальным педагогом, классными руководителями изучается состояние здоровья детей на момент поступления в школу и в период перехода в среднее звено. Чтобы повысить психологическую культуру педагогов и родителей, я провожу различные формы работы – лекции, беседы, семинары, интерактивные уроки, показ и обсуждение видеофильмов, выставку психологической литературы, практикумы, тренинги, индивидуальные встречи, тематические дни, общественные акции, общешкольные акции, круглые столы", – резюмировала Оксана Хайруллина.

На меня, как психолога школы, несомненно, возложена ответственная миссия, но, полагаясь на накопленный опыт, анализируя наработки, учитывая перспективы развития системы образования, я с оптимизмом смотрю в будущее, знаю, что все получится "отлично", по-другому просто нельзя.