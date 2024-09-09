Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана

Национальный банк Казахстана (НБК) проинформировал любителей коллекционировать монеты о выпуске новых монет, сообщает Zakon.kz.

Соответствующую информацию сегодня, 9 сентября 2024 года, разослала пресс-служба Нацбанка РК:

"Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты JOSHY ULYSY. 800 JYL из серии "Выдающиеся события и люди".

Информация о дате начала продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.

О коллекционных монетах JOSHY ULYSY. 800 JYL

Хан Джучи – старший сын Чингисхана и основатель Улуса Джучи, широко известного как Золотая Орда. В Улытауской области находится мавзолей Джучи хана, который является важным историческим памятником – частью культурного наследия Казахстана.

В дизайне монет использовано изображение монумента хана Джучи. Его автор – казахстанский скульптор, художник-монументалист Газиз Ешкенов. На оборотной стороне – коллаж из монет времен Золотой Орды.

Монеты изготовлены:

– из серебра 925/1000 пробы с золочением , массой 777,5 г, диаметром 100 мм, качеством изготовления proof, номиналом 5 тыс. тенге, тиражом 100 штук;

Фото: nationalbank.kz

– из серебра 925/1000 пробы с золочением , массой 311 г, диаметром 75 мм, качеством изготовления proof, номиналом 2 тыс. тенге, тиражом 300 штук;

Фото: nationalbank.kz

– из серебра 925/1000 пробы с золочением , массой 31,1 г, диаметром 38,61 мм, качеством изготовления proof, номиналом 1 тыс. тенге, тиражом 1 тыс. штук;

Фото: nationalbank.kz

– из сплава мельхиор МН 25 , массой 15 г, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 8 тыс. штук.

Фото: nationalbank.kz

"Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны". Пресс-служба НБК

В Нацбанке уточнили, что коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

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