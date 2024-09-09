Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 10:24 Фото: Zakon.kz
Национальный банк Казахстана (НБК) проинформировал любителей коллекционировать монеты о выпуске новых монет, сообщает Zakon.kz.

Соответствующую информацию сегодня, 9 сентября 2024 года, разослала пресс-служба Нацбанка РК:

"Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты JOSHY ULYSY. 800 JYL из серии "Выдающиеся события и люди".

Информация о дате начала продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.

О коллекционных монетах JOSHY ULYSY. 800 JYL

Хан Джучи – старший сын Чингисхана и основатель Улуса Джучи, широко известного как Золотая Орда. В Улытауской области находится мавзолей Джучи хана, который является важным историческим памятником – частью культурного наследия Казахстана.

В дизайне монет использовано изображение монумента хана Джучи. Его автор – казахстанский скульптор, художник-монументалист Газиз Ешкенов. На оборотной стороне – коллаж из монет времен Золотой Орды.

Монеты изготовлены:

из серебра 925/1000 пробы с золочением, массой 777,5 г, диаметром 100 мм, качеством изготовления proof, номиналом 5 тыс. тенге, тиражом 100 штук;

Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 10:24

Фото: nationalbank.kz

из серебра 925/1000 пробы с золочением, массой 311 г, диаметром 75 мм, качеством изготовления proof, номиналом 2 тыс. тенге, тиражом 300 штук;

Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 10:24

Фото: nationalbank.kz

из серебра 925/1000 пробы с золочением, массой 31,1 г, диаметром 38,61 мм, качеством изготовления proof, номиналом 1 тыс. тенге, тиражом 1 тыс. штук;

Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 10:24

Фото: nationalbank.kz

из сплава мельхиор МН 25, массой 15 г, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 8 тыс. штук.

Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 10:24

Фото: nationalbank.kz

"Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны".Пресс-служба НБК

В Нацбанке уточнили, что коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 10:24
Нацбанк Казахстана выпускает новые монеты
, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 10:24

26 августа 2024 года Нацбанк анонсировал старт продаж коллекционных монет WORLD PAINTING из серии "Изучая монеты – открывай Казахстан".

Читайте также

KEGOC приступает к реализации
KEGOC приступает к реализации проекта по объединению Запада с ЕЭС Казахстана
Школьная столовая, еда, буфет, школьные повара
Школьные столовые проверят по всему Казахстану
Аппарат Правительства РК, Правительство РК
Массовое отравление школьников в Мангистау: правительство взяло под контроль расследование причин
Динара Халдарова
Интересное Нацбанк РК Казахстан 2024 год Монеты Коллекционеры История
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
артистка
Анна Семенович опубликовала новое фото с женатым возлюбленным
Всемирные игры кочевников, открытие, церемония
Токаев выступил на открытии V Всемирных игр кочевников
тенге в руке
Сколько нужно иметь денег на депозите и как безбедно жить на проценты
Маша Распутина,
Распутина рассказала, почему десять лет не разговаривала с Филиппом Киркоровым
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: