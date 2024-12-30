Нацбанк выпустил новые памятные монеты

В преддверии Нового года стало известно, что Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты "Казақстанның футбол клубтары" и "Казақстанның футбол федерациясы" из серии "Спорт", сообщает Zakon.kz.

О коллекционных монетах "Казақстанның футбол клубтары"

НБК в рамках совместного проекта с Казахстанской Федерацией футбола выпускает в обращение 13 видов коллекционных монет "Казақстанның футбол клубтары".

На монетах изображены логотипы клубов премьер-лиги РК сезона 2024 года. Монеты будут изготовлены тиражом по 7 000 штук каждого вида, из которых 5 000 штук будут в индивидуальных блистерах и 2 000 монет каждого вида будут укомплектованы в сувенирный блистерный набор "Казақстанның футбол клубтары".

Монеты изготовлены из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 7 000 (семь тысяч) штук каждого вида.

Фото: nationalbank.kz

О коллекционных монетах "Казақстанның футбол федерациясы"

На монете "Казақстанның футбол федерациясы" изображен логотип Казахстанской Федерации футбола. Она будет изготовлена тиражом 2 000 штук и реализовываться в составе сувенирного блистерного набора "Казақстанның футбол клубтары".

Монеты изготовлены из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 2 000 (две тысячи) штук.

Фото: nationalbank.kz

Стоит отметить, что все виды монет обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории страны по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

26 декабря сообщалось, что Нацбанк выпускает необычные коллекционные монеты AQ TUŃǴIYQ из серии "Флора и фауна Казахстана", ERÝLIK из серии "Обряды, национальные игры Казахстана" и ÙNDILIK TANYM из серии "Идеи мироздания".