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События

Нацбанк выпустил новые памятные монеты

Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 15:51 Фото: пресс-служба Национального банка РК
В преддверии Нового года стало известно, что Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты "Казақстанның футбол клубтары" и "Казақстанның футбол федерациясы" из серии "Спорт", сообщает Zakon.kz.

О коллекционных монетах "Казақстанның футбол клубтары"

НБК в рамках совместного проекта с Казахстанской Федерацией футбола выпускает в обращение 13 видов коллекционных монет "Казақстанның футбол клубтары".

На монетах изображены логотипы клубов премьер-лиги РК сезона 2024 года. Монеты будут изготовлены тиражом по 7 000 штук каждого вида, из которых 5 000 штук будут в индивидуальных блистерах и 2 000 монет каждого вида будут укомплектованы в сувенирный блистерный набор "Казақстанның футбол клубтары".

Монеты изготовлены из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 7 000 (семь тысяч) штук каждого вида.

монеты Нацбанк, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 15:51

Фото: nationalbank.kz

О коллекционных монетах "Казақстанның футбол федерациясы"

На монете "Казақстанның футбол федерациясы" изображен логотип Казахстанской Федерации футбола. Она будет изготовлена тиражом 2 000 штук и реализовываться в составе сувенирного блистерного набора "Казақстанның футбол клубтары".

Монеты изготовлены из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 2 000 (две тысячи) штук.

монеты Нацбанк, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 15:51

Фото: nationalbank.kz

Стоит отметить, что все виды монет обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории страны по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

26 декабря сообщалось, что Нацбанк выпускает необычные коллекционные монеты AQ TUŃǴIYQ из серии "Флора и фауна Казахстана", ERÝLIK из серии "Обряды, национальные игры Казахстана" и ÙNDILIK TANYM из серии "Идеи мироздания".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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