В Астане пересмотрят управление спортивными объектами

На заседании маслихата Астаны 2 октября во время обсуждения бюджета города на 2024-2026 годы депутат Владислав Сергеев предложил пересмотреть управление спортивными объектами, построенными на бюджетные деньги, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат отметил, что в этом году был проведен капитальный ремонт Центрального стадиона и Ледового дворца "Алау", на это была потрачена внушительная сумма – 30 млрд тенге.

"Это нужно и важно делать, потому что дети должны заниматься в хороших условиях. Для них надо создавать комфортные условия для занятия спортом. Но, на мой взгляд, здесь не совсем эффективная модель управления спортивными объектами. Мы сначала строим за бюджетные деньги, тратим деньги на ремонт этих спортивных объектов, а потом наши же спортивные школы платят частным компаниям за аренду полей, бассейнов, ледового покрытия и всего остального. То есть мы тратим бюджетные, народные деньги на все это для того, чтобы, опять же, платить за наших детей частной компании", – озвучил Владислав Сергеев.

В качестве примера он привел дополнительно выделенные 100 млн тенге в начале года на водное поло.

"700 детей, которые занимаются водным поло, только за аренду нашего же бассейна в "Барыс Арене" платят частной компании 120 млн тенге. Хорошо, что мы нашли деньги и выделили дополнительно 100 млн тенге. Но фактически получается, что траты спортивной школы по водному полу на 60%, или даже 70%, уходят на аренду за наш же басейн, который мы построили за бюджетные деньги. Вот так происходит практически по всем спортивным школам, которые занимаются в наших объектах – в Алау, "Барыс Арене", на стадионе", – дополнил он.

По его мнению, это очень неэффективная модель управления государственным имуществом.

"Зная, как трепетно Женис Махмудович относится к каждому тенге бюджета, я предлагаю создать рабочую группу из числа председателей комиссии и соответствующих управлений, чтобы детально разобраться в этом вопросе. Помимо этого, мы ежегодно дотируем порядка 3 и более млрд тенге в частные компании. Сейчас многие форматы взаимодействия пересматриваются, и думаю, что настало время пересмотреть взаимодействие по этому партнерству и управлению нашими же спортивными объектами", – предложил Владислав Сергеев.

Председатель маслихата Астаны Ерлан Каналимов подтвердил, что эта проблема реально есть.

"Мы этот вопрос изучали. Наши городские управления по данным вопросам не могут нам ничего внятно объяснить. Поэтому по завершении электоральной кампании мы создадим мобильную рабочую группу. Нужно полностью пересматривать вопросы управления государственным имуществом и активами города в целом, потому что есть вопросы", – сказал Каналимов.

Ранее депутаты маслихата Астаны рассмотрели, как можно ограничить движение самокатчиков и велосипедистов в парках города.