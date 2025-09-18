Продажу конно-спортивного комплекса "Тулпар" за "смешную" сумму обсуждают в Астане

Депутат Владислав Сергеев на заседании маслихата Астаны 18 сентября 2025 года раскритиковал практику передачи построенных за счет бюджета крупных объектов в частные руки, передает корреспондент Zakon.kz.

Свою позицию Владислав Сергеев высказал в ходе уточнения бюджета города на 2025-2027 годы.

"В 2016 году был продан с аукциона конно-спортивный комплекс "Тулпар" по достаточно смешной стоимости – порядка 200 тыс. тенге. После этого к нам в предыдущем созыве выходили с вопросом о необходимости выкупа нового конно-спортивного комплекса "Аргымак" за уже существенную сумму для бюджета – 7 млрд тенге", – заявил он.

По его словам, несмотря на то что часть депутатского корпуса были против выкупа, это решение было принято большинством голосов.

"Мы выкупили конно-спортивный комплекс "Аргымак". И, насколько я знаю, сейчас идет обсуждение вопроса его передачи в доверительное управление", – добавил он.

Депутат считает механизм передачи построенных за бюджетные деньги объектов частным компаниям неэффективным, так как частники "начинают зарабатывать деньги на детях".

27 марта 2024 года сообщалось, что услуги конно-спортивного оздоровительного комплекса "Аргымак" оцифровали в Астане. Что дает возможность жителям города онлайн записаться на занятия по олимпийским и национальным конным видам спорта, а также на иппотерапию.

