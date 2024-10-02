Полицию Алматы перевели на усиленную службу
В пресс-службе 2 октября 2024 года уточнили, что усиленный вариант необходим для обеспечения общественного порядка, своевременного предупреждения и пресечения преступлений, а также иных противоправных действий.
В этой связи глава ДП Арыстангани Заппаров провел единый развод алматинского гарнизона.
По его словам, от оперативного реагирования и результативной работы полицейских напрямую зависит состояние общественной безопасности в городе.
Также Заппаров добавил, что полиция Алматы имеет передовую материально-техническую базу и обеспечена всем необходимым для наступательной борьбы с преступностью и укрепления правопорядка.
"При этом, всегда следует помнить, что защита конституционных прав и свобод граждан – приоритетная задача органов внутренних дел".Арыстангани Заппаров
4 сентября 2024 года полиция переходила на усиление по всему Казахстану. Это было связано с проведением Всемирных игр кочевников.