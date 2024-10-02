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Полицию Алматы перевели на усиленную службу

Центр оперативного управления департамента полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 11:57 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Департамент полиции (ДП) Алматы выступил с важным заявлением. Согласно нему, стражи порядка города переведены на усиление. Также отмечено, что ежесуточно правопорядок в мегаполисе охраняют свыше двух тысяч полицейских, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе 2 октября 2024 года уточнили, что усиленный вариант необходим для обеспечения общественного порядка, своевременного предупреждения и пресечения преступлений, а также иных противоправных действий.

В этой связи глава ДП Арыстангани Заппаров провел единый развод алматинского гарнизона.


По его словам, от оперативного реагирования и результативной работы полицейских напрямую зависит состояние общественной безопасности в городе.

Также Заппаров добавил, что полиция Алматы имеет передовую материально-техническую базу и обеспечена всем необходимым для наступательной борьбы с преступностью и укрепления правопорядка.

"При этом, всегда следует помнить, что защита конституционных прав и свобод граждан – приоритетная задача органов внутренних дел".Арыстангани Заппаров

4 сентября 2024 года полиция переходила на усиление по всему Казахстану. Это было связано с проведением Всемирных игр кочевников.

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