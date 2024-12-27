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Общество

Полицейское усиление ввели в Алматы

Полиция, сотрудник полиции, полицейский, зима , фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 12:38 Фото: Zakon.kz
Полиция Алматы переведена на усиленный вариант службы: более трех тысяч сотрудников круглосуточно охраняют правопорядок в городе, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП Алматы, в городе состоялся гарнизонный развод комплексных сил полиции. Провел его начальник департамента полиции, генерал-майор Арыстангани Заппаров.

"Каждый из вас вносит неоценимый вклад в правопорядок в городе и борьбу с преступностью. Мы гордимся нашими коллегами, с честью выполняющими свой долг перед Родиной", – отметил Арыстангани Заппаров.

Полицейских, имеющих высокие показатели в служебной деятельности, главный полицейский в Алматы наградил грамотами, благодарственными письмами и нагрудными знаками. Кроме того, во время строевого смотра было проверено обмундирование сотрудников строевых подразделений, состояние автотранспорта, а также технических средств, что в совокупности влияет на качество обеспечения правопорядка в городе.

"Уважаемые коллеги! От вашего оперативного реагирования и результативной работы напрямую зависит состояние общественной безопасности в нашем городе. На сегодняшний день полиция в Алматы имеет передовую материально-техническую базу и обеспечена всем необходимым для наступательной борьбы с преступностью и укрепления правопорядка. При этом, всегда следует помнить, что защита конституционных прав и свобод граждан – приоритетная задача органов внутренних дел. В преддверии праздника желаю личному составу крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и неиссякаемой энергии", – констатировал Арыстангани Заппаров.

С целью обеспечения общественного порядка, своевременного предупреждения и пресечения преступлений, а также иных противоправных действий, в период празднования Нового года полиция в Алматы переведена на усиленный вариант несения службы.

Увеличено количество патрульных нарядов, уплотнены маршруты несения службы, привлечены к пешему патрулированию 300 военнослужащих Национальной гвардии МВД РК. На особом контроле – места массового скопления граждан и локации поведения культурно-зрелищных мероприятий.

20 декабря 2024 года полиция Алматы обратилась к горожанам в связи с аварийной обстановкой в городе. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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