Полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы после землетрясения

На усиленный вариант несения службы переведены сотрудники патрульной полиции, участковые инспекторы, инспекторы ювенальной полиции и оперподразлеления. Правопорядок в Алматы обеспечивают свыше 2-х тысяч полицейских, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, усилены следственно-оперативные группы.



"Особое внимание уделено обстановке в округе общеобразовательных школ города и медицинских учреждений". Пресс-служба ДП Алматы

Также отмечено, что оперативная и дорожная обстановка в Алматы стабильная и контролируемая.

"Дорожное движение по направлениям север – юг – восток - запад осуществляется с помощью светофоров в штатном режиме, несмотря на увеличение автомобильного трафика. В случае осложнения дорожной ситуации, движение переводится на ручное регулирование". Пресс-служба ДП Алматы

На контроль также взяты автозаправочные станции.

"Полиция Алматы призывает участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД. Вместе с тем, приняты превентивные меры по обеспечению сохранности имущества граждан и недопущению совершения преступлений". Пресс-служба ДП Алматы

Также полиция Алматы призывает граждан к информационной культуре и рекомендует доверять лишь сведениям из официальных источников.