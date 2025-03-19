Официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров 19 марта 2025 года рассказал, что дело экс-министра юстиции Марата Бекетаева направлено в суд, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что завершено досудебное расследование в отношении экс-министра Бекетаева и других лиц по факту мошенничества, хищения в особо крупном размере и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

"3 марта уголовное дело направлено в суд", – сказал Данияр Бигайдаров.

Ранее сообщалось, что расследование по делу было засекречено. 23 октября 2023 года в пресс-службе Антикора подтвердили задержание Марата Бекетаева. Позднее в Генпрокуратуре сообщили, что экс-министра юстиции задержали при попытке покинуть страну.