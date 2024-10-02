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Сильные дожди и заморозки: как изменится погода в Казахстане с 3 октября

Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 12:23 Фото: unsplash
Если на юге Казахстана прогнозируют дождливую погоду, то жителей северных и восточных регионов ждут заморозки до 8 градусов. К каким сюрпризам погоды еще нужно быть готовым казахстанцам с 3 по 5 октября 2024 года, рассказали Zakon.kz синоптики РГП "Казгидромет".

Метеорологи подчеркивают, что очередной северо-западный антициклон будет оказывать влияние на большую часть страны.

"С ним ожидается прохладная погода и преимущественно без осадков. Лишь на юго-западе, юге и юго-востоке Казахстана пройдут дожди с грозами".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

3 октября на юго-западе ожидается сильный дождь, в горных районах юго-востока – дожди и снег.

Кроме того, по всей республике возможны усиление ветра, ночью и утром – туман.

"В северных, восточных и центральных регионах республики в ночные часы температура воздуха понизится до 2-8 мороза".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее специалисты подробно рассказали о погоде во второй осенний месяц. По их данным, октябрь принесет сильные осадки и температуру от -10 до +28. Подробнее с прогнозом можно ознакомиться по этой ссылке.

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