Сильные дожди и заморозки: как изменится погода в Казахстане с 3 октября

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Если на юге Казахстана прогнозируют дождливую погоду, то жителей северных и восточных регионов ждут заморозки до 8 градусов. К каким сюрпризам погоды еще нужно быть готовым казахстанцам с 3 по 5 октября 2024 года, рассказали Zakon.kz синоптики РГП "Казгидромет".

Метеорологи подчеркивают, что очередной северо-западный антициклон будет оказывать влияние на большую часть страны. "С ним ожидается прохладная погода и преимущественно без осадков. Лишь на юго-западе, юге и юго-востоке Казахстана пройдут дожди с грозами". Пресс-служба РГП "Казгидромет" 3 октября на юго-западе ожидается сильный дождь, в горных районах юго-востока – дожди и снег. Кроме того, по всей республике возможны усиление ветра, ночью и утром – туман. "В северных, восточных и центральных регионах республики в ночные часы температура воздуха понизится до 2-8 мороза". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Ранее специалисты подробно рассказали о погоде во второй осенний месяц. По их данным, октябрь принесет сильные осадки и температуру от -10 до +28. Подробнее с прогнозом можно ознакомиться по этой ссылке. Читайте также Дело экс-министра юстиции засекречено – Антикор Порядка 30 лет посвятила образованию потомственный акмолинский педагог Оксана Шрейнер В Жамбылской области продолжается экологическая акция "Таза Қазақстан"

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