Температура в Казахстане падает: заморозки ожидаются в выходные в южных областях
Согласно заявлению метеорологов, северо-западный антициклон, смещаясь через территорию Казахстана, сохранит погоду преимущественно без осадков.
"Если северные регионы уже готовы к холодам, то жителей южных областей только ожидает ощутимое понижение температуры воздуха", – отмечают синоптики.
"Подпитываемый холодными северными потоками, антициклон принесет первые заморозки в ночные часы в Жамбылской, Алматинской и Улытауской областях".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
В заключении сказано, что столбики термометров зафиксируют отрицательные температуры не только на поверхности почвы, но и в воздухе.
Тем временем в горах Алматы уже выпал снег. Корреспондент Zakon.kz отправился на высокогорный каток "Медеу" и запечатлел красивые моменты. Белые нотки на оранжевом и зеленом цветах выглядят весьма атмосферно.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Согласно прогнозу на 27 сентября, отрог северо-западного антициклона обусловит прохладную, преимущественно без осадков погоду на большей части страны.