Температура в Казахстане падает: заморозки ожидаются в выходные в южных областях

Осень окончательно вступила в свои права. Впервые синоптики прогнозируют заморозки на юго-востоке Казахстана. Впрочем, осадков не ожидается. Какие сюрпризы еще ждут казахстанцев 28-30 сентября 2024 года, рассказали Zakon.kz специалисты РГП "Казгидромет".

Согласно заявлению метеорологов, северо-западный антициклон, смещаясь через территорию Казахстана, сохранит погоду преимущественно без осадков.

"Если северные регионы уже готовы к холодам, то жителей южных областей только ожидает ощутимое понижение температуры воздуха", – отмечают синоптики.

"Подпитываемый холодными северными потоками, антициклон принесет первые заморозки в ночные часы в Жамбылской, Алматинской и Улытауской областях". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В заключении сказано, что столбики термометров зафиксируют отрицательные температуры не только на поверхности почвы, но и в воздухе.

Тем временем в горах Алматы уже выпал снег. Корреспондент Zakon.kz отправился на высокогорный каток "Медеу" и запечатлел красивые моменты. Белые нотки на оранжевом и зеленом цветах выглядят весьма атмосферно.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Согласно прогнозу на 27 сентября, отрог северо-западного антициклона обусловит прохладную, преимущественно без осадков погоду на большей части страны.