Идут заморозки и туман: погода в Алматы и Астане на три дня

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Жителей Алматы и Астаны ждут заморозки до 4 градусов. В Шымкенте будет гораздо теплее. Там температура воздуха прогреется до 25 градусов. Какие сюрпризы еще преподнесет октябрь в ближайшие три дня, рассказали Zakon.kz синоптики РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане 18 октября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 10-12 тепла.

19-20 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 10-12 тепла.

Прогноз погоды по Алматы 18 октября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Ночью заморозки 1-3 градуса, днем 9-11 тепла.

19 октября: переменная облачность, без осадков. Ночью временами туман. Ветер 0-5 м/с. Ночью заморозки 1-3 градуса, днем 12-14 тепла.

20 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 1-3, днем 14-16 тепла.

Прогноз погоды по Шымкенту 18 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 2-4, днем 16-18 тепла.

19 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 6-8, днем 21-23 тепла.

20 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 23-25 тепла. Казахстанцы еще раньше почувствовали ощутимое похолодание. Поэтому метеорологи решили не ждать и подготовили прогноз погоды на ноябрь. О переменчивом последнем месяце осени можно прочитать по этой ссылке.

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