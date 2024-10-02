Депутат озвучил главный вопрос, волнующий жителей Астаны

На заседании маслихата Астаны 2 октября во время обсуждения благоустройства города депутат Владислав Сергеев заявил, что необходимо завершить благоустройство всех дворов столицы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, все депутаты, избранные от округов, хорошо знают, что основной вопрос, который поднимают жители, – это благоустройство и ремонт дворов.

"Последние два года мы поддерживаем эту инициативу и активно выделяем средства для наведения порядка. При поддержке председателя маслихата и акима города мы в 2024 году провели примерную инвентаризацию: посчитали, сколько дворов уже благоустроено и сколько еще осталось. Хотелось бы, чтобы по итогам этого года районные акиматы предоставили актуальные данные о количестве неблагоустроенных дворов и необходимых средствах для их ремонта", – сказал депутат.

Он подчеркнул, что когда будет формироваться годовой бюджет, важно будет поддержать эту инициативу и завершить благоустройство всех дворов.

"Мы хотим, чтобы все дворы были комфортными, и чтобы люди могли получать удовольствие. Ведь первое, с чем сталкиваются жители, когда выходят на работу, – это их дворы. Здесь необходима наша общая поддержка. Для принятия окончательного решения требуется информация от районных акиматов. Я знаю, что по району Байконур осталось (благоустроить. – Прим. ред) около 20 дворов. По крайней мере, нас так информировали в начале года, а какая там сейчас ситуация – не знаю", – дополнил Владислав Сергеев.

Депутат заявил, что важно не допустить превращения этого процесса в "бездонную бочку", чтобы постоянно не вливать туда деньги.

"С другой стороны, на встречах с жителями мы уже говорим, что после ремонта ответственность (за содержание дворов. – Прим. ред.) в ближайшие пять лет ложится на жителей и их детей. Нужно будет следить за ними, где-то что-то приводить в порядок. Денег на все не хватает, поэтому к бюджету нужно относиться бережно", – озвучил он.

Ранее депутат Владислав Сергеев предложил пересмотреть управление спортивными объектами, построенными на бюджетные деньги.