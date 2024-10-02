Депутат пожаловался на установку шлагбаумов в Астане

На заседании маслихата Астаны 2 октября во время обсуждения благоустройства столицы депутат Канат Ибраев предложил пересмотреть правила установки шлагбаумов в городе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что когда стал депутатом, столкнулся с проблемой установки шлагбаумов.

"Согласно действующему законодательству, если шлагбаум установлен на частной территории, то мы практически ничего не можем сделать. Существуют противопожарные правила и ПДД, но в случае, когда стоит множество домов, возникает конфликт интересов. Наши алматинские коллеги нашли простой выход из этой ситуации – установили стационарные посты и прописали это в правилах благоустройства. Если шлагбаум установлен, это не запрещено законом, но для того, чтобы учесть интересы пожарных и жителей, необходимо устанавливать стационарный пост за счет средств кондоминиума", – озвучил депутат.

По его мнению, если внести изменения в правила благоустройства, то это облегчит работу депутатам, городским ЖКХ и уменьшит количество конфликтов.

"Однозначно – это закономерность. Мы все понимаем. Мы многие пункты, которых нет в типовых правилах, включили. Однако они могут меняться. Когда мы будем реализовывать и использовать их, то по любому будут выходить дополнения и изменения. Нет предела совершенству, будем заниматься и поддерживать изменения", – дополнил председатель маслихата Астаны Ерлан Каналимов.

Ранее депутат Владислав Сергеев предложил пересмотреть управление спортивными объектами, построенными на бюджетные деньги.

