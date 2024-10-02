Антикор проверит информацию об особняке, выставленном на продажу в Алматы за 2 млрд тенге

Первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов в кулуарах Мажилиса 2 октября 2024 года прокомментировал информацию о том, что семья экс-заместителя главы ведомства продает в Алматы особняк за 2 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях ранее появилась информация, что якобы супруга экс-заместителя председателя Антикора выставила семейный особняк в Алматы на продажу за более чем 2 млрд тенге.

Улан Саркулов заявил, что в Антикоррупционной службе в курсе данной информации.

"Мы тоже видели публикацию, соответствующие подразделения этим вопросом занимаются. Здесь мы тоже должны понимать, что есть вопросы законодательного характера. Если это декларативное имущество, инвестированное соответствующим образом, то есть кто-то бизнесом занимался (до прихода на госслужбу. – Прим. ред.), мы должны также уважать право частной собственности", – сказал он.

По его словам, этот вопрос будет изучаться.

"Сейчас независимо от того, кто бы это ни был, какой бы работник и где бы он не работал, дается независимая оценка", – резюмировал Улан Саркулов.

Ранее он высказался по делу экс-министра юстиции Марата Бекетаева.