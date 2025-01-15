Обещание взятки хотят криминализировать в Казахстане

Первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов на пленарном заседании Мажилиса 15 января 2025 года пояснил новые нормы в сфере противодействия коррупции, сообщает Zakon.kz.

Вопрос поднял депутат Николай Арсютин. Он отметил, что законопроектом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции" предусматривается введение уголовной ответственности за дачу согласия на получение взятки, просьбы или требования взятки, а также за обещание или предложение взятки.

"Это означает, что любое упоминание о взятке будет иметь уголовные последствия. Я поддерживаю данный подход, но меня интересует, как на практике будет доказываться намерение лица по новым составам преступлений. Ведь в судебно-следственной практике дела, связанные со взяточничеством, относятся к трудно доказуемым преступлениям. Не повлечет ли это необоснованное привлечение наших граждан к уголовной ответственности?" – поинтересовался депутат.

Улан Саркулов в ответ заявил, что Казахстан в 2008 году с ратификацией соответствующей Конвенции принял на себя обязательство признать обещание, предложение, требование взятки.

"Изначально планировали сделать самостоятельными статьями, решено, что не будет самостоятельных статей – они будут в единой диспозиции: "в получении и даче взятки", чтобы не было, так сказать, квалификации деяния по двум статьям. Что касается привлечения к ответственности, здесь я сразу хотел бы отметить, что это, прежде всего, профилактический эффект. Здесь повального привлечения не будет никогда. Мы смотрели международную практику, там буквально единичные факты, больше всего профилактического характера (норма. – Прим. ред.). Здесь также нужно отметить, что есть вопросы надзора со стороны органов прокуратуры, суда. То есть вопрос профилактического характера", – заверил спикер.

Сможет ли Казахстан окончательно победить коррупцию и какие действия предпринимает государство, можно прочитать здесь.